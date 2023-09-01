LG, IFA 2023'te enerji verimli beyaz eşya serisini tanıtıyor

LG Electronics, IFA 2023 fuarında A sınıfı ve üzeri enerji verimliliği sunan geniş bir beyaz eşya serisini tanıtacak. Şirketin yeni mutfak, çamaşır ve yaşam çözümleri, güç tüketimini ve çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

LG Electronics (LG), IFA 2023'teki Net-Sıfır Ev'de A sınıfı (ve üzeri) enerji verimliliği sunan geniş bir beyaz eşya serisini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha sürdürülebilir bir yaşam için tasarlanan şirketin en yeni mutfak, çamaşır ve yaşam çözümleri, güç tüketimini, işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik artan ihtiyaca yanıt veriyor.

LG'nin yeni önden yüklemeli çamaşır ve kurutma makinesi çifti, elektrik faturasını artırmadan çamaşırları temiz ve kuru hale getiriyor. Çamaşır makinesi A-40 enerji derecesine1 ve kurutucu ise A+++-20 enerji derecesine sahip.

Gelişmiş çamaşır makinesi, yüzde 10 daha fazla kumaş koruması sağlamak ve giysilerin ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için en uygun yıkama döngüsünü seçen LG'nin AI Yıkama özelliğiyle gardırop ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

Hatta çamaşır yıkama döngülerinden kaynaklanan mikroplastik emisyonlarının yüzde 60'a kadarının su kaynağına girmesini önleyen özel bir döngüyle birlikte geliyor.

Kurutucunun AI Dry özelliği çamaşır ağırlığını, kumaş türlerini ve nem içeriğini algılayarak farklı türdeki giysiler için optimize edilmiş kurutma süresi ve sıcaklığı ayarlayabiliyor.

LG'nin çift inverter kompresörüyle desteklenen TurboDry işlevi, çamaşırların daha hızlı kuruması için seçenek oluşturuyor.

Ayrıca yeni kurutucu, düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile bilinen R290 soğutucu akışkanını kullanıyor. Rahat bir kullanıcı deneyimi için hem çamaşır makinesi hem de kurutucu, yükseltilmiş bir LCD dokunmatik kontrol paneliyle donatılmış durumda.

Bir diğer yüksek verimliliğe sahip olan yeni LG alttan donduruculu buzdolabı, A-20 enerji derecesine sahip. Buzdolabı, hızı gerçek koşullara göre ayarlayarak etkileyici enerji verimliliği sağlayan smart inverter kompresör teknolojisiyle çalışıyor ve 10 yıl garantiyle geliyor.

Son derece güvenilir olan kompresör aynı zamanda sınıfındaki diğer kompresörlerden daha az gürültü üretiyor, bu da daha sessiz bir buzdolabı ve daha huzurlu bir mutfak anlamına geliyor.

LG'nin LINEARCooling özelliği, yiyeceklerin tazeliğini uzatmak için sıcaklık dalgalanmalarını 0,5 santigrat derece dahilinde tutarken DoorCooling+, buzdolabının her köşesine hızlı ve eşit soğutma sağlıyor.

LG'nin yeni 24 inç (60 santimetre) yerleşik InstaView fırınının A++ enerji verimliliği, gelişmiş yalıt-kanlara, optimize edilmiş ısıtma kontrolüne ve dört katmanlı cam kapısına dayanıyor.

LG'nin InstaView teknolojisi aynı zamanda fırının içindeki ısının korunmasına da yardımcı olarak kullanıcıların, kapıyı açmaya gerek kalmadan yemeklerinin ilerleyişini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

1-5 Eylül tarihleri arasında IFA 2023'te LG'nin standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, şirketin en yüksek enerji verimliliğine sahip yeni ürünlerini keşfedebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, enerji açısından son derece verimli olan LG'nin ev aletleri, evlerin enerji tasarrufu yapmasına, kullanım maliyetlerini azaltmasına ve karbon ayak izini azaltmasına destek olduğunu belirtti.

Jae-cheol, şunları kaydetti:

"İnsanların hayatlarını daha iyi hale getiren ve gezegen üzerinde daha az etki oluşturan ürünler için temel teknolojilerimizden yararlanmaya devam edeceğiz."