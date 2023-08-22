LG, 'Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel' Kampanyasını Başlattı

LG Electronics, 'Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel' isimli yeni bir kısa video kampanyası başlattı. Kampanya, LG ürün ailesini tüketicilerin günlük yaşamına daha fazla dahil ediyor, evde yaşanan, bazen fark edilmeyen sevgi dolu anları sergiliyor.

LG Electronics (LG), "Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel" isimli yeni bir kısa video kampanyası başlattı.

LG açıklamasına göre, kampanya, LG ürün ailesini tüketicilerin günlük yaşamına daha fazla dahil ediyor, evde yaşanan, bazen fark edilmeyen sevgi dolu anları sergiliyor.

LG de müşterilerini önemseyerek büyükanne, büyükbaba, ebeveyn ve çocukların da dahil olduğu geniş aile üyeleri arasındaki sürekli güçlenen bağı desteklemeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Il Hwan Lee, LG'nin nesilleri ve bölgeleri aşan bir marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ürünlerimiz yalnızca rahatlık ve teknoloji liderliği pozisyonumuz gereği değil, aynı zamanda 'Hayat Güzel'i vurgulamak ve tüketicilerin birbirini önemsemesine, paylaşmasına ve desteklemesine yardımcı olmak için yaratıldı. Yeni marka stratejimizin bir parçası olarak, Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel adlı bu yeni kampanya kapsamında tüketicilerimiz, LG ürünlerinin en küçük etkileşimleri bile sevgi dolu bir şeye dönüştürebildiğini görecek ve kampanyamızın anlamı ve etkisi daha da derinleşecek."

Modern bir sitcom tarzında 10 kısa filmin yer aldığı web dizisi, temmuzda teaser videosu ile başladı. Her bölüm eğlenceden rahatlığa, hijyene kadar farklı konseptlerde hizmet sunan bir LG ürünü içeriyor.

Videolar aile ve görünüşte zararsız günlük durumların ev halkına sevgi dolu bir jest yapma fırsatını nasıl doğurabileceğini odak noktasına alıyor. Her 15-20 saniyelik video, günlük gerilim noktasında başlayacak ve gece yarısı "bir buzdolabı yağmacısının" nasıl yakalandığı, kardeşlerin neden en iyi suç ortağı olduğu ve bazen gerçek aşkın sahte bir gülümseme anlamına geldiği gibi saptamalar sunacak. Her videoda "Hayat Güzeldir" felsefesi ile önlenebilecek gergin süreçlere yer verilecek.

Kampanya, farklı LG ürünlerine ışık tutacak ve aynı zamanda tüketicilere LG ev merkezini video aracılığıyla sanal olarak keşfetme fırsatı vererek, markaya daha fazla canlılık katacak. Tüketiciler, herkesin ortak deneyimlerine gönderme yapan her kısa bölüm için kendi sonlarını da seçebilecek.

"Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissettiğinde Güzel" kampanyası, LG'nin kısa süre önce duyurduğu, daha dinamik ve genç bir görünüm sunan ve aynı zamanda markanın "Koşulsuz Müşteri Deneyimi", "İnsan Odaklı İnovasyon", "Bir Gülümsemeye Güç Vermek" ve "Sıcaklık" temel değerlerini koruyan ve yineleyen yeni marka yönü ve görsel kimliğiyle birleşiyor.

İkonik olma yolunda ilerleyen LG'nin kısa videoları, markanın küçük aşk jestlerini mümkün kılan bir unsur olduğunu öne çıkarıyor ve tüm bölgeye yayılan bir aile kutlaması yaratıyor.