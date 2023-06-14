LG, enerji verimli buzdolabı ve dondurucular hakkında bilgi verdi

LG Electronics, tüketicilerin enerji verimli buzdolabı ve dondurucular hakkında bilgi sahibi olmaları için kılavuz sunuyor. Avrupa'da yapılan enerji verimliliği derecelendirmesi değişiklikleri sonrası, tüketicilerin enerji verimli modelleri seçmeleri zorlaşabilir. LG, ürünlerinin mümkün olduğunca enerji verimli olmasını sağlayan yenilikler geliştiriyor ve tüketicilerin kişisel kullanımlarına uygun enerji verimli modelleri seçmelerine yardımcı oluyor. LG'nin Instaview Buzdolabı serisi de enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor.

LG Electronics (LG), enerji verimli buzdolabı ve dondurucular hakkında tüketicilerin bilmesi gerekenleri sıraladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği yüksek bir buzdolabı ya da dondurucu modeli aramak, bulmak ve satın almak, özellikle Avrupa'da yeni enerji verimliliği derecelendirmesinde yapılan değişikliklerin ardından zor olabilir.

LG, ürünlerinin mümkün olduğunca enerji verimli olmasını sağlayan yenilikler geliştirirken aynı zamanda tüketicilerin kişisel kullanımlarına uygun enerji verimli modelleri rahatça seçebilmesi adına buzdolabı seçme kılavuzu sunuyor.

Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye de 2021'de ev aletleri için enerji verimliliği derecelendirme sistemini değiştirdi. Daha önce A+++'dan D'ye doğru enerji verimliliği oranı düşerek iniyordu, ancak şimdi A'dan G'ye doğru iniyor.

Bu, eski bir A+++ buzdolabının artık yeni sistemde yeni bir derecelendirmeye sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, sınıflandırma kriterleri de değiştiğinden, bir cihazın enerji derecelendirmesinin öncekiyle doğrudan ilişkili olmayabileceğini belirtmekte fayda var.

Yeni düzeltilmiş derecelendirme sistemi, tüketicilerin ve profesyonellerin bir ürünün enerji verimliliğini en iyi şekilde anlamalarını desteklemek için revize edildi.

Tüketiciler daha sürdürülebilir olmak için çabalarken enerji kullanımını azaltmanın da yollarını arıyor. Bu noktada, üreticiler de önemli ölçüde daha az enerji kullanan ürünler geliştiriyor ve bu nedenle 25 yıldan uzun bir süre önce geliştirilen eski sistem artık geçerliliğini yitirdi.

Yeni sistem, netliği artırıyor ve tüketicilere A'dan G'ye renkli bir ölçekte ortalama enerji tüketimini, etiketlerin üzerinde daha ayrıntılı ürün bilgileri için taranabilecek bir QR koduyla sunuyor.

Daha önce A+++ olarak sınıflandırılan çoğu ürün artık C ve daha aşağı enerji tasarruflu model olarak sınıflandırılıyor.

Enerji kullanımını ve verimliliği etkileyen çeşitli faktörler var ancak genel olarak enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmanın da birçok yolu bulunuyor.

Enerji kullanımı söz konusu olduğunda, cihazların enerji tüketimini yönetmek en kolay yollarından biri. Cihaz ne kadar eskiyse, düşük enerji tüketim derecesine sahip olma olasılığı o kadar yüksek.

Ürünün marka ve modeli de enerji tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir

Daha yeni teknoloji, özünde enerji verimliliği olacak şekilde tasarlanmış durumda. Sonuçta, cihaz ne kadar büyükse, daha yüksek miktarda enerji gerektirme olasılığı da o kadar yüksek olduğundan, cihazınızın boyutu da rol oynayan başka bir önemli faktör.

Bu nedenle, ev için en iyi buzdolabını seçerken, cihazda ihtiyaç olan gerçekçi alan miktarını göz önünde bulundurmak önemli. Benzer şekilde, ürününüzün marka ve modeli de enerji tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

LG, enerji verimliliğini destekleyen modern teknolojiler geliştirmeye kararlı ve tüm cihazların mümkün olduğunca enerji verimli olmasını sağlıyor.

Evde yaşayan insan sayısından hava koşullarına kadar, ne kadar enerji kullanıldığını etkileyebilecek birçok dış faktör var. Bu hususlar, bir cihazın enerji derecelendirmesine kıyasla önemsiz görünse de uzun süreli bir etkiye sahip olabilir.

Bu nedenle, açıklanamayan bir nedenle enerji tüketiminin arttığı hissedildiğinde, cihazın kendisi kadar dış etkenleri de göz önünde bulundurmak önemli.

LG'nin Instaview Buzdolabı serisi enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olan benzersiz özellikler de sunuyor. LG'nin InstaView buzdolabı serisi, enerji verimliliğini artırmak için geliştirilmiş teknolojinin en iyi örneği olarak kabul ediliyor.

Ön kapıdaki cam InstaView panel sayesinde, buzdolabının içinde tam olarak ne olduğunu kontrol etmek için buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmıyor, cam panele iki kez tıklayarak dolabın içi kapağını açmadan görülebiliyor.

Bu, soğuk havanın kaçmasına neden olan kapağı açma ihtiyacını azaltıyor ve buzdolabının sıcaklığı yeniden düzenlemek için daha fazla çalışması ve enerji tüketimini artırmasına engel oluyor.

LG buzdolabı kullanıcıları Smart Learner özellikli LG ThinQ ile cihazlarını uzaktan çalıştırabiliyor ve izleyebiliyor. Kullanıcılar anlık bildirimler alarak, yiyeceklerinin bozulma riskini azaltmak için kapının açık bırakılması gibi bir sorun olduğunda bilgilendiriliyor.

Smart Learner'ın eklenmesiyle tüketiciler, rahat ve özel olarak tasarlanmış kullanımın keyfini çıkarabiliyor. Smart Learner, müşteri kullanım alışkanlıklarına göre cihaz davranışını değiştiriyor. Ürünleri proaktif olarak soğutarak ve düşük güç moduna bırakarak, enerji kullanımı azalıyor ve genel çalıştırma maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlıyor.