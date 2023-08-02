LG Electronics, TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi

LG Electronics, ev aletleri yazılımının işlevsel güvenliğini değerlendirmek amacıyla TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi. Şirket, bu özel akreditasyonu alan ilk şirket olma unvanını elde etti. LG, yazılım testi için akreditasyonun ev aletleri işinin rekabet gücünü daha da güçlendireceğini ve müşterilerin güvenini artıracağını umuyor.

LG Electronics (LG) Yazılım Merkezi, ev aletleri yazılımının işlevsel güvenliğini değerlendirmek amacıyla resmi olarak TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket, özel yazılım test tesisine test, denetim ve belgelendirme hizmetlerinde dünya lideri olan TÜV Rheinland'dan bu özel akreditasyonu alan ilk şirket olma unvanını elde etti.

İlgili uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen testleri kullanarak LG, işlevsel güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için akıllı ev cihazlarına uygulanan yazılım mimarisini değerlendirebiliyor. Bu, şirketin müşterilerine güvenli, yüksek kaliteli ürünler sağlamak için gereken süreyi kısaltmasına yardımcı oluyor.

LG, yazılım testi için akreditasyonun ev aletleri işinin rekabet gücünü daha da güçlendireceğini ve müşterilerin gelişmiş ev çözümlerinin güvenilirliğine ve genel kalitesine olan güvenini artıracağını umuyor.

LG, yazılım yeteneklerini tüm iş alanlarında genişleterek iş portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Haziran 2022'de Yazılım Merkezi, TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi ve otomotiv yazılımı işlevsel güvenlik değerlendirmelerinin güvenilir bir sağlayıcısı haline geldi. Bundan önce merkez, otonom araç yazılımını değerlendirmek ve elektrikli ve elektronik ürünlerin kalitesini ölçmek için Kore Laboratuvar Akreditasyon Programından (KOLAS) akreditasyon aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Yazılım Merkezi Başkanı Park In-sung, "Yazılım kalitesini artırmak ve halkın güvenini artırmak için çeşitli faaliyet ve girişimleri sürdürmeye devam edeceğiz, bu da sonuçta LG'nin ürün ve hizmetlerinin yazılım rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacak." ifadesini kullandı.