LG, çamaşır makinesiyle uykunuzu takip edecek!

Teknoloji devi LG, akıllı ev sistemlerine yapay zeka ile uyku takibini dahil ediyor. Güney Koreli bir uyku girişimi ile ortaklık kuran LG, kullanıcıların ne zaman uyuduğunu algılayabilen ve ayarları buna göre değiştirebilen akıllı ev aletleri geliştirecek.

LG'nin ev aletleri uyku takibi yapabilecek

Asleep ve LG arasında kurulan iş birliği sayesinde ev aletleri kişiselleştirilebilir olacak. LG, akıllı TV ve akıllı telefon gibi cihazların mikrofonu ile kullanıcıların nefes alma ritmini dinleyecek ve uyku evrelerini takip edecek. Koreli firma bu teknolojiyi TV'ler, buzdolapları, klimalar, hava temizleyiciler ve çamaşır makineleri gibi bir dizi ürüne entegre etmeyi planlıyor.

LG ve Asleep arasındaki ortaklık sayesinde cihazların uyku evresine göre açılıp kapanabileceği ve ayarları optimize edilebileceği belirtildi. Örneğin, LG Whisen klima, kullanıcının uyku aşamasına göre oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayacak. LG Aero Furniture hava temizleyicisi ise kullanıcının uyanık olmadığını algıladığında uyku moduna geçecek.

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Asleep'e ait olan bu teknoloji, önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2023'te görücüye çıkacak. Şirketin daha önce güzellik ve sağlık cihazları da üreten bir dizi firma ile ortaklık kurduğunu belirtelim.

LG'nin CES 2023 fuarındaki tek lansmanı bu olmayacak. Koreli firma buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, fırın ve bulaşık makinesi gibi aletlerdeki gereksiz düğmeleri ve dekoratif öğeleri kaldırarak "minimalist ev aletlerini" sergileyecek.

Minimalist cihazların yazılım ve donanım aracılığıyla yükseltilebileceği ve kullanıcıların LG ThinQ uygulaması ile yeni yazılım özellikleri ekleyebileceği belirtildi. LG Ev Aletleri Başkanı Lyu Jae-cheol, "Bu güncellemeler, pahalı cihazların planlı eskime göz önünde bulundurularak tasarlandığı fikrine meydan okuyacak" dedi.

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