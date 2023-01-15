LG, binlerce TV'yi geri çağırıyor! İşte o modeller

Tüketiciler tarafından yapılan şikayetler üzerine LG, binlerce TV modelini geri çağırdı. Sizin cihazınız da var mı? İşte o modeller...

Dünyanın en büyük akıllı TV üreticileri arasında yer alan LG, yaptığı duyuruyla piyasaya sürdüğü bazı modelleri geri çağırdı. Sorunlu olduğu söylenen bu TV'lerin etrafa zarar verebileceği belirtildi. İşte geri çağrılan o modeller…

LG, devrilme tehlikesi olan TV'leri geri çağırdı!

LG, satışını gerçekleştirdiği bazı TV modellerinin, ayaklarının sabit tutamamasından ötürü dengesiz durduğunu ve bu konuda 22 adet şikayet aldığını açıkladı. Öyle ki bu şikayetlerin 12'sinde bir devrilme durumu yaşandığı söylendi.

Devrilme tehlikesi nedeniyle TV'nin etrafa zarar verebileceğini belirten LG, aynı zamanda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Şirket, büyük mağazalarda ve internet üzerinden satılan 50 bin adet 86 inç 4K TV'yi geri çağırdı.

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Geri çağrılan TV modelleri

LG tarafından toplanan TV'lerin model numaraları ise 86UQ7070ZUD, 86UQ8000AUB, 86UQ7590PUD ve 86NANO75UQA şeklinde. Ayrıca şirket, 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM veya 208RM seri numarası ile başlayan modelleri de geri çağrıyor.

TV'nin model ve seri numarasını, arkasında sağ alt köşede yer alan bilgi etiketinden görebilirsiniz. Ayrıca uzaktan kumanda üzerinden hızlıca üç kez sSssiz düğmesinde basıldığında ekranda seri numarasını görebilmek mümkün.

LG'nin yalnızca ayaklı olan modelleri topladığını belirtelim. Yani duvara monte edilen bir TV kullanıyorsanız, bu durum sizin için geçerli değil. LGE Cares sitesi üzerinden model numarası girerek detaylı bilgi edinebilir ve geri çağırma için başvuruda bulanabilirsiniz. Ayrıca LG'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurular kısmını da takip edebilirsiniz.

Peki sizler LG'nin devrilme tehlikesi olan TV modellerini geri çağırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.