LG, 2. nesil LG Signature ısı pompalı yıkama-kurutma makinesini tanıtacak

LG Electronics, IFA 2023'te 2. nesil LG Signature serisinin en son üyesi olan ısı pompalı yeni yıkama-kurutma makinesini tanıtacak. Yeni cihaz, etkili bir yıkama ve kurutma performansı, hassas giysi bakımı ve benzersiz tek noktadan çamaşır yıkama deneyimi sunuyor. Ayrıca, yer tasarrufu sağlayan ve TWINWash özelliğine sahip olan makine, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran akıllı özelliklere de sahip. LG, IFA 2023'te yeni ev aletlerini sergileyecek.

LG Electronics (LG) IFA 2023'te 2. nesil LG Signature serisinin en son üyesi olan ısı pompalı yeni yıkama-kurutma makinesini tanıtacak.

LG Electronics açıklamasına göre, gelişmiş ısı pompası teknolojisinden yararlanan yeni, az yer kaplayan cihaz, etkili bir yıkama ve kurutma performansı, hassas giysi bakımı ve benzersiz tek noktadan çamaşır yıkama deneyimi sunuyor.

Isı pompalı şık 27 inç kurutmalı çamaşır makinesi, LG Signature'ın kusursuz, zarif tasarımına sahip ve 25 kilogram yıkama ve 13 kilogram kurutma kapasitesiyle çamaşırları temiz ve kuru hale getiriyor.

Büyük kapasiteli gerçek bir yer tasarrufu sağlayan LG'nin çamaşır kurutma makinesi, aynı zamanda, ana tamburun altında bulunan ve hassas çamaşırları veya günlük egzersiz ekipmanlarını temizlemek için ideal olan küçük bir yıkayıcı olarak tanımlanan TWINWash özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Yıkama ve kurutma özelliği, bu yeni hepsi bir arada modeli özellikle yerin kısıtlı olduğu evler ve apartmanlar için uygun hale getiriyor ve birçok kullanıcının hem zamandan hem de yerden tasarruf sağlayan bir çamaşır yıkama çözümü çağrısına yanıt veriyor.

Tek noktadan çamaşır yıkama çözümü olan LG Signature kurutmalı çamaşır makinesi, sezgisel "tek dokunuşla" kontrol sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli çamaşır ve kurutma döngüsü, kumaş türlerini ve yük boyutunu ve ayrıca kalan nemin varlığını algılayarak en iyi yıkama ve kurutma sonuçları için en uygun ayarları otomatik olarak uyguluyor.

Uygun bir şekilde, kurutma işlemi, yıkama döngüsü biter bitmez başlıyor ve çalışma süresini kısaltıyor. Bu düzeyde bir otomasyon, kullanıcıların çamaşır yıkamak için daha az, sevdikleri şeyleri yapmak için daha fazla zaman harcayabilecekleri anlamına geliyor.

LG'nin yeni cihazı, kuruma sürelerini önemli ölçüde azaltmak ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için şirketin kendi inverter ısı pompası kurutma modülünü kullanıyor. 6 Motion AI Direct Drive teknolojisi sayesinde, çamaşır-kurutma makinesi ayrıca kurutma performansını akıllı bir şekilde optimize eder ve her yük için kumaş hasarını en aza indiriyor.

Şirketin yeni çamaşır makinesi ve kurutucu kombinasyonu, özenle uygulanmış bir dizi akıllı özellikle kullanım kolaylığını daha da artırıyor. Örneğin, cihazın akıllı dokunmatik kapısı ve ses tanıma özellikleri, kullanıcıların neredeyse hiç çaba sarf etmeden makineyi ve kapağını açmasına olanak tanıyor.

Ayrıca cihaz, yıkama veya kurutma döngüsünü ayarlamak için sesli komutları kullanabiliyor. Öte yandan makinanın parlak, 7 inçlik LCD ekranı, özelliklerin ve ayarların kolayca kontrol edilmesini sağlıyor ve kullanıcıların ThinQ uygulaması aracılığıyla indirdikleri tüm yeni programlara erişmelerine imkan tanıyor.

"Günlük hayatı daha kolay hale getiren yenilikler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Isı Pompalı LG Signature Kurutmalı Çamaşır Makinesi, birinci sınıf bir performansla birlikte alan verimliliği ve zaman kazandıran otomasyon sunan gelişmiş, hepsi bir arada bir pakettir. LG Signature'ın tamamen tüketicilerin ideal yaşamlarını yaşamalarına yardımcı olan çözümler sunmaya yönelik yeni marka teması 'Live Beyond' ile uyumlu olarak, beklentilerin ötesine geçen ve günlük hayatı daha kolay hale getiren yenilikler sunmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

LG, 1-5 Eylül tarihleri ??arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2023'teki standında yeni 2. nesil LG Signature Isı Pompalı Yıkayıcı-Kurutucu da dahil olmak üzere en yeni ev aletlerini sergileyecek.