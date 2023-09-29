Lenovo Tab M11: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Lenovo'nun yeni tablet modeli Tab M11'in özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Ürün, iki büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve güvenlik güncellemeleriyle desteklenecek. Tablet, 11 inçlik LCD ekran, Dolby Atmos desteği ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Lenovo, yakında Tab M11 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat performans odaklı olması beklenen ürünün en çok dikkat çeken yanlarından birisi de iki büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve Ocak 2028'e kadar güvenlik güncellemeleriyle desteklenecek olması. Peki cihaz neler sunacak? Kısa bir süre önce Lenovo Tab M11'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

Lenovo Tab M11 neler sunacak?

Windows Report tarafından paylaşılan görsellere göre Lenovo Tab M11, dikdörtgen bir kamera modülü içine konumlandırılmış tek bir kamera kurulumuyla gelecek. Aynı zamanda cihazda Dolby Atmos desteği olduğunu belirtelim.

Rapora göre tablet 466 gram ağırlığında. Öte yandan 1920×1200 çözünürlüklü 11 inçlik bir LCD ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. 10 saate kadar video oynatma imkanı sunan tabletin Luna Grisi ve Deniz Köpüğü Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.

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Üründe 4/8/12 GB RAM ve 128 GB depolama opsiyonları mevcut olacak. Kullanıcılar dilerse microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebilecekler. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 13 sürümünü çalıştıracak ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 15'e kadar desteklenecek.

Tabletin MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazın Avrupa'da 419 dolardan satılacağı ifade ediliyor.

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