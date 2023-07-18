Lenovo Legion Y700 (2023) Özellikleri ve Tanıtım Videosu Yayınlandı

Geçen yıl oyun odaklı Legion Y700'ü kullanıcıların beğenisine sunan Lenovo, çok yakında kullanıcılara bir sürpriz daha yapacak. Bu noktada tabletin yenilenmiş bir versiyonunun tanıtılması beklenirken, sektörde sızıntılarıyla bilinen güvenilir isimler ve sızıntılar sayesinde teknik özellik gibi detaylar belli olmaya başladı. Peki Lenovo Legion Y700 (2023) kullanıcılara neler sunacak?

Geçen yıl oyun odaklı Legion Y700'ü kullanıcıların beğenisine sunan Lenovo, çok yakında kullanıcılara bir sürpriz daha yapacak. Bu noktada tabletin yenilenmiş bir versiyonunun tanıtılması beklenirken, sektörde sızıntılarıyla bilinen güvenilir isimler ve sızıntılar sayesinde teknik özellik gibi detaylar belli olmaya başladı. Peki Lenovo Legion Y700 (2023) kullanıcılara neler sunacak?

Lenovo Legion Y700 (2023) özellikleri

Yaklaşan Lenovo Legion Y700 (2023) modeli için bir video paylaşıldı. Bu sayede tabletin tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmazken, Digital Chat Station tarafından paylaşılan raporlarla da kilit teknik özellikleri belli oldu.

Videoda görüldüğü gibi Lenovo Legion Y700 (2023), önceki modelde bulunan oval kamera modülü yerine dikdörtgen kamera kurulumuyla gelecek. Tablet, selefi ile karşılaştırıldığında artık daha ince ve daha hafif bir yapıda olacak. Bunun dışında iki kamerayı bünyesinde barındıracak ve iki adet USB-C bağlantı noktası ile gelecek.

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Tablette 8.8 inç 1.600 x 2.560 piksel çözünürlüklü 144 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel kullanılacak. Bunun yanı sıra 45W şarjı destekleyen 6.550 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oturacak.

Geçtiğimiz sene tanıtılan modelin teknik özellikleri şöyle;