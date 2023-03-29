Lenovo Legion serisi, tarihin tozlu raflarında yerini alıyor!
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Lenovo Legion serisi oyuncu telefonları hakkında son günlerde ortaya çıkan sızıntılar doğru çıktı. İşte detaylar...
Lenovo'nun Legion oyun telefonu bölümüyle ilgili son zamanlarda bazı spekülasyonlar vardı. Sızıntılar, Legion oyun telefonu serisinin rafa kaldırıldığını öne sürüyordu. Bugün yapılan açıklamanın ardından neler olup bittiği hakkında gerçeği öğrendik.
Lenovo, Legion serisini rafa kaldırdığını doğruladı!
Geçtiğimiz hafta, Lenovo çalışanı olduğu öne süren bir kişi, Legion telefon işi hakkında dikkatleri üzerine çeken bir yorum paylaştı. Kimliği bilinmeyen bu kişiye göre, Lenovo oyun telefonu işini tamamen kapatacaktı.
Bu iddiaların ardından yabancı teknoloji basınından Android Authority, Lenovo'ya konuyla ilgili açıklamasını sordu. Şirket başta sorulara yanıt vermemiş olsa da bugün AA'ya bir açıklama yaparak Legion telefon işini gerçekten sonlandırdığını doğruladı.
Oyun odaklı ROG Phone 7 Ultimate'in tüm özellikleri ortaya çıktı!
Şu anda akıllı telefon pazarında oyuncu telefonu yapan çok fazla marka yok. Lenovo Legion serisinin de sonlanışıyla birlikte geriye birkaç üretici kaldı. Hatta Xiaomi'nin Black Shark serisini de benzer bir son bekliyor olabilir. Zira şirketin ilgili departmandan yüzlerce işçiyi işten çıkardığı biliniyor.
Fakat sektörün ne yönde ilerleyeceğini söylemek için henüz çok erken. Pazarda hala Asus"un ROG Phone gibi beklenmedik şekilde beğenilen ve çok satan modelleri duruyor. Hatta önümüzdeki 13 Nisan'da ROG Phone 7 tanıtılacak.
Lenovo Legion Y70 teknik özellikleri
13 MP, 120° (ultra geniş), 1.12µm, AF; 2 MP, f/2.4, (derinlik)Ön kamera: 16 MP,Boyut ve ağırlık: 163,6 x 77 x 8 mm; 209 grRAM ve depolama128GB depolama, 8GB RAM; 256GB depolama 12GB RAM; 512GB depolama 16GB RAMBatarya: Li-Po 5100 mAh; Hızlı şarj 68Wİşletim sistemi: Android 12, ZUI 14Fiyatı: 440 euroRenk seçenekleri: Siyah, Gümüş, Kırmızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)Ekran özellikleri: OLED, 144Hz, HDR10+, 1000 nit (en yüksek); 6,67 inç; 1080 x 2400 pikselArka kamera: 50 MP, (geniş), 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS;
Lenovo Teknoloji Haberler
13 MP, 120° (ultra geniş), 1.12µm, AF;
2 MP, f/2.4, (derinlik)Ön kamera: 16 MP,Boyut ve ağırlık: 163,6 x 77 x 8 mm; 209 grRAM ve depolama128GB depolama, 8GB RAM; 256GB depolama 12GB RAM; 512GB depolama 16GB RAMBatarya: Li-Po 5100 mAh; Hızlı şarj 68Wİşletim sistemi: Android 12, ZUI 14Fiyatı: 440 euroRenk seçenekleri: Siyah, Gümüş, Kırmızı