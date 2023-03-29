Lenovo Legion serisi, tarihin tozlu raflarında yerini alıyor!

Lenovo'nun Legion oyun telefonu bölümüyle ilgili son zamanlarda bazı spekülasyonlar vardı. Sızıntılar, Legion oyun telefonu serisinin rafa kaldırıldığını öne sürüyordu. Bugün yapılan açıklamanın ardından neler olup bittiği hakkında gerçeği öğrendik.

Lenovo, Legion serisini rafa kaldırdığını doğruladı!

Geçtiğimiz hafta, Lenovo çalışanı olduğu öne süren bir kişi, Legion telefon işi hakkında dikkatleri üzerine çeken bir yorum paylaştı. Kimliği bilinmeyen bu kişiye göre, Lenovo oyun telefonu işini tamamen kapatacaktı.

Bu iddiaların ardından yabancı teknoloji basınından Android Authority, Lenovo'ya konuyla ilgili açıklamasını sordu. Şirket başta sorulara yanıt vermemiş olsa da bugün AA'ya bir açıklama yaparak Legion telefon işini gerçekten sonlandırdığını doğruladı.

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Şu anda akıllı telefon pazarında oyuncu telefonu yapan çok fazla marka yok. Lenovo Legion serisinin de sonlanışıyla birlikte geriye birkaç üretici kaldı. Hatta Xiaomi'nin Black Shark serisini de benzer bir son bekliyor olabilir. Zira şirketin ilgili departmandan yüzlerce işçiyi işten çıkardığı biliniyor.

Fakat sektörün ne yönde ilerleyeceğini söylemek için henüz çok erken. Pazarda hala Asus"un ROG Phone gibi beklenmedik şekilde beğenilen ve çok satan modelleri duruyor. Hatta önümüzdeki 13 Nisan'da ROG Phone 7 tanıtılacak.

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