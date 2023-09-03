Lenovo Legion Go: Steam Deck'e Rakip Bir Konsol Tanıtıldı

Valve'ınel konsolu Steam Deck'e fazlasıyla dişli bir rakip gibi görünen Lenovo Legion Go için beklenen haber geldi. Bugüne dek çeşitli sızıntılarla ve raporlarla kullanıcılara nasıl bir performans sunacağına dair fikirler veren konsol IFA 2023'te resmen tanıtıldı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Lenovo Legion Go özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion Go'nun tuş düzeni iki analog çubuk, bir D-Pad, dört düğme (A,B,X ve Y) ve bir dokunmatik yüzeyden oluşuyor. Ayrıca sağ kumandanın arkasında bir fare tekerleği mevcut. Modelin Windows 11 işletim sistemini çalıştırdığını dikkate alırsak gezinmeyi son derece kolaylaştıracağı için mantıklı bir hamle olmuş diyebiliriz.

Lenovo Legion Go'nun tasarımına derinden bakarsak Switch ve Steam Deck'e bir benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Arka kasasındaki destek ayağıyla Nintendo'nun konsolunu andırıyor ve özellikle ayrılabilir kontrolcüleri ile direkt olarak Switch'in Joy-Cons'larını akıllara getiriyor. Lenovo tarafında bu kontrolcülere Legion TrueStrike adı veriliyor. Ürünün 854 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Steam Deck rakibi, Lenovo Legion Go ortaya çıktı!

Cihazda 8,8 inç 144 Hz yenileme hızı sunan 2560×1600 piksel QHD+ çözünürlüklü dokunmatik IPS LCD bir ekran yer alıyor. Bu ekran 16: 10 en boy oranı ve 500 nit'e kadar parlaklık sunarken, yenileme hızlarını ve çözünürlüğü daha iyi bir güç yönetimi için 800p ve 60 Hz'a kadar düşürebiliyor.

Konsola AMD Ryzen Z1 serisi işlemciler güç veriyor. Kullanıcılar dilerse cihazı AMD Ryzen Z1 Extreme'e kadar yükseltilebiliyor.

16 GB 7500Mhz LPDDR5X RAM ile kullanıcıların karşısına çıkan el konsolunda 256/512 GB ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD opsiyonları mevcut. Ayrıca 2 TB'a kadar ekstra depolamayı destekleyen bir microSD yuvası da mevcut. Son olarak ürünün Windows 11 Home ile kutudan çıktığını ve 49,2 WHr'lik iki hücreli bataryadan beslendiğini belirtelim.

Cihazın fiyatı ise biraz tuzlu diyebiliriz. Zira Steam Deck'in 400 dolar seviyelerinden satıldığını dikkate alırsak, 699 dolarlık başlangıç fiyat etiketine sahip Lenovo Legion Go'nun satış konusunda neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.

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