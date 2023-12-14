Lenovo, Legion Go ile oyun tutkunlarını heyecanlandırdı

Lenovo, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak üç yeni ürünü olan Legion Go, Legion Glasses ve Legion 9i'yi tanıttı. Lenovo Legion Go Türkiye fiyatı belli oldu ve satışa çıktı. Legion Go özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşılıyor.

Lenovo, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak üç yeni ürünü olan Legion Go, Legion Glasses ve Legion 9i'yi tanıttı. Lenovo Legion Go ise Türkiye'de satışa çıktı. Biz de Legion Go özellikleri ve fiyatı başta olmak üzere tüm detayları paylaşıyoruz.

Lenovo Legion Go Türkiye fiyatı belli oldu!

Lenovo'nun ilk Windows taşınabilir oyun cihazı olan Legion Go fiyatı 34 bin 699 TL olarak açıklandı ve satışa çıktı. AMD Ryzen Z1 Serisi işlemcilerle desteklenen Legion Go, Windows PC oyun gücünü 8,8 inçlik Lenovo PureSight oyun ekranında oyunculara sunuyor.

Legion Glasses, hareket halinde veya koltukta oturan oyuncular için tasarlanmış, Lenovo Legion Go'da veya diğer uyumlu cihazlarda oyun ve içerik tüketimi için daha akıllı, özel ve büyük ekranlı bir çözüm sunuyor.

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60Hz yenileme hızına sahip Legion Glasses, mikro-OLED ekran teknolojisi ile gelişmiş bir giyilebilir sanal monitör deneyimi sunuyor. Lenovo Legion 9i ise oyuncular ve yaratıcılar için tasarlanmış, bağımsız sıvı soğutma sistemine sahip.

Intel Core i9-13980HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 4090 grafik kartı ile güçlendirilen Legion 9i, oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca, 165Hz'ye kadar Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteğine sahip 16,3 inç 2K IPS ekranı, oyunculara akıcı bir görsel deneyim sunuyor.

Lenovo Legion Go özellikleri!

Lenovo Legion Go'nun tuş düzeni iki analog çubuk, bir D-Pad, dört düğme (A,B,X ve Y) ve bir dokunmatik yüzeyden oluşuyor. Ayrıca sağ kumandanın arkasında bir fare tekerleği mevcut. Modelin Windows 11 işletim sistemini çalıştırdığını dikkate alırsak gezinmeyi son derece kolaylaştıracağı için mantıklı bir hamle olmuş diyebiliriz.

Lenovo Legion Go'nun tasarımına derinden bakarsak Switch ve Steam Deck'e bir benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Arka kasasındaki destek ayağıyla Nintendo'nun konsolunu andırıyor ve özellikle ayrılabilir kontrolcüleri ile direkt olarak Switch'in Joy-Cons'larını akıllara getiriyor. Lenovo tarafında bu kontrolcülere Legion TrueStrike adı veriliyor. Ürünün 854 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Cihazda 8,8 inç 144 Hz yenileme hızı sunan 2560×1600 piksel QHD+ çözünürlüklü dokunmatik IPS LCD bir ekran yer alıyor. Bu ekran 16: 10 en boy oranı ve 500 nit'e kadar parlaklık sunarken, yenileme hızlarını ve çözünürlüğü daha iyi bir güç yönetimi için 800p ve 60 Hz'a kadar düşürebiliyor.

Konsola AMD Ryzen Z1 serisi işlemciler güç veriyor. Kullanıcılar dilerse cihazı AMD Ryzen Z1 Extreme'e kadar yükseltilebiliyor. 16 GB 7500Mhz LPDDR5X RAM ile kullanıcıların karşısına çıkan el konsolunda 256/512 GB ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD opsiyonları mevcut.

Ayrıca 2 TB'a kadar ekstra depolamayı destekleyen bir microSD yuvası da mevcut. Son olarak ürünün Windows 11 Home ile kutudan çıktığını ve 49,2 WHr'lik iki hücreli bataryadan beslendiğini belirtelim.

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