Lenovo FMV UH-X Serisi: En Hafif Laptop Modelleri

Dizüstü bilgisayarlar artık hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Lenovo'nun FMV UH-X serisi, en hafif laptop modelleri olarak öne çıkıyor. Bu modeller, hafif yapıları ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor.

Dizüstü bilgisayarlar artık hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Özellikle son dönemde artan uzaktan çalışma sistemi ile birlikte bu bilgisayarların kullanımı bir kat daha arttı. Bu yüzden kişilerin hemen her yerde yanların taşıdıkları laptopların kullanışlı olması oldukça önemli. Ağırlık da bunların başında geliyor.

Lenovo, FMV UH-X serisi ile oldukça iddialı

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile markalar gittikçe daha hafif laptop modelleri tasarlayabiliyor. Bu hafif dizüstü bilgisayarların son örneği ise Lenovo'dan geldi. Şirket, şu anda en hafif laptop modeli olarak öne çıkan FMV UH-X serisini sessiz sedasız tanıttı.

Fujitsu markası altında Singapur ve Japonya'da piyasaya sürülen yeni serinin en hafif versiyonu olan FMV UH-X 4ZR1L13925, sadece 868 gram ağırlığı ile ön plana çıkıyor. Şu anda en hafif 13,3 inç laptop modeli olan bilgisayar, Intel Core i5-1335U işlemciye ev sahipliği yapıyor. Yeni dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR5 RAM ve Intel Iris Xe Graphic ile donatılmış durumda.

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Lenovo aynı seri içerisinde 888 gram ağırlığa sahip 4ZR1L13926 ve 918 gramlık 4ZR1L13927 iki farklı laptop modeli daha tanıttı. Intel Core i7-1360P işlemci ile tercih edilebilen bu modeller de yine 16 GB LPDDR5 RAM ve Intel Iris Xe Graphics'e ev sahipliği yapıyor.

Yeni bilgisayarlar, hafif yapılarına rağmen bağlantı noktası konusunda ise oldukça cömert. Lenovo'nun yenni serisinde iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, iki USB-A 3.2 Gen1 bağlantı noktası, HDMI, microSD ve bir Ethernet RJ-45 bağlantı noktası yer alıyor.

Lenovo ayrıca bu bilgisayarların 16,5 saate kadar batarya ömrü sunduğu iddiasında. Modellerin hafifliğini göz önüne aldığımızda bu oldukça iddialı bir rakam. Şirket, bilgisayarların bataryalarını 1 saate yüzde 80 oranında dolduran bir de hızlı şarj özelliği olduğunu ifade ediyor.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında FMV UH-X 4ZR1L13925 modelinin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlara rağmen yeni model, tüm zamanların en hafif 13,3 inçlik dizüstü bilgisayarı olmayı başarabilmiş değil. Bu rekor hala 2018 yılında tanıtılan yine Lenovo imzalı 778 gram ağırlığıdnaki FMV UH-X 4ZR0X81523'e ait.

Laptop modellerinde hafiflik gerçekten önemli bir faktör. Gün boyu yanımızda taşıdığımız bu cihazlar bazı günler eziyet haline gelebiliyor. Peki siz Lenovo ve piyasadaki en hafif laptop modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.