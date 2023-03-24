Lenovo'dan üzücü veda: Legion serisi için yolun sonu!

Başarılı akıllı telefon modelleriyle sahne alan Lenovo, Legion serisi için önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Lenovo, akıllı telefon alanında da önemli bir kullanıcı kitlesine sahip. Şirket, oyun odaklı Legion serisiyle adından söz ettirdi. Ancak bugün düşen haber, serinin meraklılarını üzecek cinsten.

Lenovo, Legion serisini sonlandırıyor

Bir Lenovo çalışanı, şirketin önemli bir karar aldığını belirtti. Paylaşıma göre Lenovo, Legion serisine yeni bir ekleme yapmayacak. Kaynağa göre Lenovo, akıllı telefon sektöründe kendi ismiyle yer almayacak. Bunun temel nedenlerinden birisi de ekonomik koşullar olarak gösteriliyor.

Elbette bu haber, şirketin tamamen akıllı telefon dünyasından silindiği anlamına gelmiyor. Lenovo, Legion serisinin fişini çekerken 2014 yılında 2,9 milyar dolara satın aldığı Motorola üzerinde yoğunlaşmak istiyor. Konuya ilişkin olarak şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

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Lenovo, Legion serisiyle önemli başarılar elde etti. Oyun odaklı akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden gösteriliyordu. Şirketin bu kararının arkasında Motorola markasına yapacağı yatırımların büyüme ihtimali de yüksek görünüyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz yılın yaz aylarında Lenovo Legion Y70 modelini tanıtmıştı.

Lenovo Legion Y70 modelinin tüm teknik özellikleri