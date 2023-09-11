Lava Blaze 2 Pro: Akıllı Telefon Sektöründe Yeni Bir Oyuncu

Lava Blaze 2 Pro modeli, 50 Megapiksel kamera ve 8 GB RAM gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirketin ikinci modeli olan bu telefon, akıllı telefon sektöründeki rekabeti artırıyor.

Teknoloji dünyasının en büyük hacmine sahip olan dallarının başında gelen akıllı telefon sektöründe rekabet giderek artıyor. Hacim büyüdükçe yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan Lava, Blaze modeliyle kendine has bir kitle oluşturdu. Şirket, şimdi ikinci modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Lava Blaze 2 Pro, 50 Megapiksel kamera ve 8 GB RAM ile geliyor

Lava, geçtiğimiz nisan ayında Lava Blaze 2'yi tanıttı. Seriye yeni bir model kazandirmak isteyen şirket, Lava Blaze 2 Pro modelini kullanıcılarının beğenisine sundu. Alt-orta segment olarak duyurulan model, fiyatına göre oldukça ilgi çekici özelliklere sahip.

128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip cihaz, 8GB RAM ile geliyor. Lava cihazının depolama alanı MicroSD ile genişleyebilirken +8GB sanal RAM ekleme seçeneği de sunuyor. Lava Blaze 2 Pro modelinin ön panelinde 720 x 1.600 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinde çentik şeklinde yerleştirilmiş 13 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor.

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Cihazın arka paneline baktığımızda üçlü bir kamera dizilimi kullanıcıları karşılıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapikselden oluşan iki ayrı sensör eşlik ediyor. Lava modelinin işlemci koltuğunda ise Unisoc T616 yer alıyor.

Kutudan Android 12 ile çıkacak olan cihaz, 18W ile şarj olan 5.000mAh bataryaya sahip. Lava Blaze 2 Pro, 120 dolarlık mütevazi bir fiyatla sahne alacak. Şirketin ilk modeli sadece Hindistan'a özeldi. Modelin küresel pazara çıkacağı yönünde söylentiler olsa da henüz net bir durum söz konusu değil.

Lava Blaze 2 Pro özellikleri