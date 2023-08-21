Lara Croft'un Yeni Oyunu Geliyor Olabilir

Oyun dünyasında gönüllerin sultanı Lara Croft'un uzun süredir yeni bir oyunu çıkmıyordu. Ancak yeni gelişmelere göre Tomb Raider serisiyle ilgili önemli haberlerin yolda olduğu söyleniyor. Oyunun resmi web sitesinde yapılan güncelleme, oyuncuları seriyle ilgili son dakika haberlerini öğrenmek için kaydolmaya davet ediyor. Crystal Dynamics'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ve bu yıl içinde bir açıklama yapabileceği tahmin ediliyor. Yeni Tomb Raider oyununun Gamescom 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Oyun dünyasında gönüllerin sultanı diyebileceğimiz Lara Croft'un çok uzun süredir yeni oyunu gelmiyor. En son 2018 yılında Shadof of the Tomb Raider ile görmüştük kendisini. Şimdi yeni gelişmelere göre yeni bir oyun geliyor olabilir!

Söylentilere göre Tomb Raider serisiyle ilgili "çok önemli haberler" yolda

Oyunun resmi web sitesinde yapılan yeni bir güncelleme, oyuncuları ödüller, özel ürünler, ürünler, sürümler ve daha fazlası dahil olmak üzere seriyle ilgili son dakika haberlerini ilk duyan olmak için kaydolmaya davet ediyor.

In January, @mmmmmmmmiller reported that a new #TombRaider game was being readied for a 2023 reveal. As summer closes out, the official site has been updated to allow for newsletter registrations for upcoming news. (via @thetreeble) Is it time for Lara's next chapter? ???? pic.twitter.com/ZkBjkD3LmP — SmashLara • Tomb Raider News (@SmashLara) August 19, 2023

Burada bahsedilen "sürümler", tahmin edebileceğiniz gibi yeni bir oyunun piyasaya sürülmesini işaret ediyor. Sitenin ani güncellemesinin zamanlamasını, Crystal Dynamics'in bu yıl içinde bir açıklama yapmaya hazırlandığı söylentileriyle eşleştirdiğimizde ve geliştiricinin yeni bir oyun ortaya çıkarmaya hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir Tomb Raider oyunu görmemiz çok olası.

Seri daha önceden Square Enix tarafından geliştiriliyordu. Dolayısıyla oyunun topluluk linkleri hep oraya bağlı. Yeni geliştirici Crystal Dynamics de bu bağı kesmeye çalışıyor. 2023'ün sonlarında ve 2024 yılında çıkacak oyunların tanıtılacağı Gamescom 2023 etkinliğine çok az bir süre kaldı. Hatta yarın gerçekleşecek. Bu etkinlikte yeni Tomb Raider oyununa dair bir şey görmemiz muhtemel.

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Ancak Gamescom'a da bel bağlamamak gerek, belki sadece oyunun isminin yer aldığı bir duyuru göreceğiz, belki de hiçbir şey görmeyececğiz. Yeni bir oyunda Lara Croft'un maceraları sizce nerede geçer? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.