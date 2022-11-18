Laptopunuzun pil ömrü düşündüğünüzden daha hızlı tükeniyor!

Her ürünün olduğu gibi cihazlarımızın içerisindeki bataryaların da bir ömrü var. Cihazları nasıl kullandığınıza göre bataryalarının performansları da zamanla kısalıyor. Bu bilinen bir gerçek. Peki laptopunuzun pil ömrünün tahmin ettiğinizden çok daha hızlı tükendiğini biliyor muydunuz?

Pil ömrü neden tükeniyor?

Dizüstü bilgisayarların pil ömrünün ne oranda azalacağını bir çok farklı faktör belirler. Mesela bir cihazı sürekli şarj edip şarjdan çekmenin pil sağlığına zarar verdiğini biliyorsunuzdur. Ayrıca sürekli olarak şarjda tutulan bataryaların sağlığı da olumsuz etkilenmekte. Her ne kadar dizüstü bilgisayarlarda da bu "şarj" mevzusu önemli bir kriter olsa da, tek etmen değil.

Pil performansınızı doğrudan etkileyen faktörler şunlar:

Arka planda çalışan uygulamalar

Sürekli yüksek ekran parlaklığında kullanmak

Sürekli şarja takılı tutmak

Hiç şarj etmemek- Bataryayı uzun süre boş bırakmak

Harici cihazları takılı bırakmak

Cihazı hazırda bekletmek

Dizüstünün çok ısınması

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Bu faktörlere dikkat ederek, mesela arka planda gereksiz çalışan uygulamaları kapatarak laptopunuzun batarya ömrünü uzatabilirsiniz. Ek olarak dizüstü bilgisayarınız şarjda dururken pilinin belirli bir seviyeye kadar dolmasını sağlayan bazı uygulamalar bulunmakta. Hatta bir takım üretici bilgisayarınızın kontrol menüsünden bu ayara erişebilmenize olanak tanıyor. Dizüstü bilgisayarınızı sürekli olarak prizde kullanıyorsanız, bahsettiğimiz bu özellik pil sağlığını olumlu etkileyecektir.

Ne kadar kayıp oluyor?

PC World editörü Mark Hachman'ın paylaştığı sonuçlar bir hayli ilginç. 13 Ekim 2021'de alınan bir laptopun kapasitesi tam olarak 58,4 Wh görünüyor. Bu tasarlanan kapasiteden bile daha fazla. Cihaz Windows'un içerisinde tutulan veriye göre (verilerde hata payı olabilir) 135 defa tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden geçmiş. Bir yıl ve bir ayın sonunda pil kapasitesi yüzde on altılık bir düşüş ile 48,6 Wh'ye geriliyor.

Bu tablodaki en dikkat çekici detay ise pil sağlığının her zaman kötüye gitmediği oluyor. 24 Ekim 2021 tarihinde 56,734 Wh ölçülen kapasite, üç hafta sonrasında yeniden 58,439 Wh'a çıkmış. Pil kullanımı düzgün yapıldığı sürece sağlığının kötüye gitmeyeceğine işaret ediyor bu değer. Genel tabloya bakıldığında ise 1 yıllık bir kullanımın sonucunda pil sağlığında gözle görülür bir kayıp var.