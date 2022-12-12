KYK öğrenim kredisi ve bursu yüzde 50 yükseliyor!

KYK öğrenim kredisi ve bursu önümüzdeki ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 50 yükseltildi. İşte yeni meblağ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'nın ardından 2023 yılı enflasyon beklentileri başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Burada öğrencileri ilgilendiren bir karar da açıklandı. Erdoğan, KYK öğrenim kredisi ve bursu için yüzde 50'ye yakın oranda zam yapacaklarını söyledi.

KYK öğrenim kredisi ve bursu 850 TL'den 1250 TL'ye çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin gündeminde yer alan bazı konulara değindi. Hemen akabinde önümüzdeki yıl için enflasyon beklentisini açıkladı. İlk etapta birkaç ay içerisinde yüzde 40 seviyelerine, yıl sonuna kadar da yüzde 20 seviyesine kadar düşeceğini söyledi.

Sonrasında ise başarılı öğrencilere teşvik verileceğini paylaştı. Fakat milyonlarca öğrencinin beklediği haberi konuşmasının sonuna sakladı. Yapılan açıklamaya göre KYK öğrenim kredisi ve bursu alan öğrencilere önümüzdeki ay itibariyle yüzde 50 oranında yükseltme yapılacak.

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Buna göre üniversite öğrencilerinin aldığı ve mevcutta 850 TL olan öğrenim kredisi ve burslar Ocak 2023 sonrasında 1250 TL olacak. Fakat KYK yurt ücretleri ile diğer kredi ve burslar üzerine bir açıklama yapılmadı.

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