KYK öğrenim kredi ve burs ücretleri arttı! İşte yeni ücretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklamaya yaptı. Buna göre KYK burs ve kredi ücretlerinde artışa gidildi. İşte ayrıntılar…

Lisans ücretleri 2000 TL'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin gündeminde yer alan bazı konulara değindi. Hemen akabinde Yüksek Öğretim Kurumu burs ve kredi ücretlerine yapılan zammı açıkladı. Buna göre lisans ücretleri 1250 TL'den 2000 TL'ye yükseldi.

Yüksek Lisans ve doktora ücretlerinde de beklenildiği gibi artış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre yüksek lisans ücretleri 2500 TL'den 4000 TL oldu. Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseldi.