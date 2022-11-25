KVKK'dan Mobile Legends için siber saldırı bildirimi!

KVKK, geçtiğimiz saatlerde internet sitesinden tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan Mobile Legends için veri ihlali bildirimi yaptı.

Ülkemiz dahil tüm dünyada siber saldırı olaylarının sayısında ciddi bir artış söz konusu. Genellikle kripto para borsaları, teknoloji şirketleri ve yemek sipariş siteleri ve restoran zincirlerini hedef alan bilgisayar korsanları, şimdi de dünyaca ünlü mobil oyunları hedef almaya başladı. KVKK, kısa bir süre önce ülkemiz dahil tüm dünyada en çok oynanan mobil yapımlardan birisi konumundaki Mobile Legends için veri ihlali bildirimi yayınladı.

Mobile Legends hacklendi mi?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmi internet sitesinden bir veri ihlali bildirisi yayınladı. Yapılan açıklamada ülkemiz dahil tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan Mobile Legends'ın tartışma forum sitesine kayıtlı kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılmasıyla veri ihlali yaşandığının altı çizildi.

Mobile Legends oyununa yönelik veri ihlalinin 12.09.2022 tarihinde başladığı, 15.09.2022 tarihinde sona erdiği ve 03.11.2022 tarihinde tespit edildiği belirtilirken, bunun sonucunda 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiğine dikkat çekildi.

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KVKK resmi internet sitesinde yayınlanan bildirinin içeriği ise şöyle:

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Shangai Moonton Technology Co LTD tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun işletmekte olduğu Mobile Legends isimli oyun ile ilgili tartışma forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılması sebebiyle veri ihlali meydana geldiği,

Veri ihlalinin 12.09.2022 tarihinde başladığı, 15.09.2022 tarihinde sona erdiği ve 03.11.2022 tarihinde tespit edildiği,

Veri ihlalinden 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği,

Veri ihlalinden kimlik, iletişim(e-posta), işlem güvenliği ve diğer (kullanıcı kimliği, kullanıcı adı, alan ziyaretleri, cinsiyet, kullanılan alan, puanlar, itibar, varlık, katkı puanı, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt sırasında kullanılan IP, son ziyaret IP'si ve son etkinlik zamanı) verilerinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili mobilelegendsgame@moonton.com e-posta adresinden bilgi alabilecekleri

açıklamalarına yer verilmiştir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür veri ihlallerinin önüne nasıl geçirebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.