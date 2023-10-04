Kuzey Kore, Güney Kore gemi üreticilerine siber saldırı düzenliyor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Kore'nin, Güneyli gemi üreticilerine yoğun siber saldırılar düzenlediğini öne sürdü. NIS, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'orta ve büyük ölçekli gemi üretimi' kapasitesini geliştirme talimatının ardından, Güney Kore'ye ait gemi üretim şirketlerinin, Pyongyang bilgisayar korsanlarının hedefi haline geldiğini iddia etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Kore'nin, Güneyli gemi üreticilerine yoğun siber saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, NIS, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "orta ve büyük ölçekli gemi üretimi" kapasitesini geliştirme talimatının ardından, Güney Kore'ye ait gemi üretim şirketlerinin, Pyongyang bilgisayar korsanlarının hedefi haline geldiğini iddia etti.

NIS açıklamasında, ağustos ve eylülde Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, yerli gemi inşa şirketlerine ve çalışanlarına yönelik çok sayıda siber saldırı girişiminde bulunduğunu kaydetti.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, söz konusu şirketlerin hassas bilgilerini ele geçirmek amacıyla çalışanlara kötü amaçlı e-postalar gönderdiğini belirten NIS, siber saldırıların, Kuzey Kore liderinin "orta ve büyük ölçekli savaş gemilerinin üretimi" emri vermesi üzerine yapıldığını tahmin ediyor.

Açıklamada, Kuzey'in, Güney Koreli gemi üreticilerine ve parça imalatı yapan firmalara yönelik siber saldırılarının devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kuzey Kore lideri, yakın dönemde ülkedeki gemi inşaat endüstrisinin geliştirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.