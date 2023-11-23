Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kütahya Tasarım Teknokent'i Ziyaret Etti

Kütahya'nın yenilikçi ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un ziyaretinde Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Durmuş Özdemir ve Dr. İsmail Yoşumaz da hazır bulundu.

Önemli buluşmanın Kütahya'nın yenilikçi ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiğini söyleyen Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz," Kütahya Tasarım Teknokent, bölgedeki yenilikçi fikirleri destekleyerek girişimcilik ve AR-GE faaliyetlerini teşvik etmektedir. Genel Sekreter Veli Oğuz, Kütahya Tasarım Teknokent'te yapılan çalışmaları yerinde görmek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Kütahya Tasarım Teknokent'in potansiyeli ve başarıları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Genel Sekreter Veli Oğuz, Kütahya'nın inovasyon ve teknoloji alanındaki büyümesine destek veren Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı'nın çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı" dedi.

"Tasarım Teknokent, Kütahya'nın teknolojik ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır"

Genel Müdür Ersan Öz," Kütahya Tasarım Teknokent, Kütahya'nın teknolojik ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu ziyaret, kurumlar arasında iş birliğini güçlendirerek bölgedeki yenilikçi projelerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Kütahya Tasarım Teknokent, yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için önemli bir merkez konumunda bulunmaktadır" dedi.

"Kütahya'nın zengin kültürel miras ve doğal güzellikler, büyük fırsatlar sunmaktadır"

Kütahya'nın sahip olduğu zengin kültürel miras ve doğal güzellikler, büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Müdür Öz," Bu çerçevede, Kütahya Tasarım Teknokent'in bölgedeki istihdama katkıda bulunması ve yenilikçi tasarım projelerinin desteklemesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Genel Sekreter Veli Oğuz, ziyaret sırasında Teknokent'teki Ar-Ge çalışmalarını ve başarılı projelere dair bilgi aldı. Aynı zamanda, Kütahya Tasarım Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların, üniversite-sanayi iş birliğiyle birlikte üretim potansiyelini değerlendirdi. Genel Sekreter Oğuz, Kütahya Tasarım Teknokent'in gelecekteki hedefleri ve planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. İş birliği imkanlarının artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için her iki taraf arasında iş birliğinin temeli atıldı.

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansının bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve yenilikçi girişimcilerin önünü açmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Müdür Ersan Öz," Bu ziyaret, Kütahya Tasarım Teknokent'in başarılı çalışmalarını takdir etmek ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için önemli bir adım oldu. Kütahya'nın yenilikçi ve girişimci ruhunun güçlenerek devam etmesi ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması umuduyla, iş birliğinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlenerek sürmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

Genel Sekreter Veli Oğuz, Kütahya Tasarım Teknokent ekibine misafirperverlikleri ve yürüttükleri başarılı çalışmalar için teşekkür etti. Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz'de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA