Kütahya'da "Zafer Bilim ve Kültür Şenliği" başladı - Haberler

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Kütahya'da "Zafer Bilim ve Kültür Şenliği" başladı

AA - Ramazan Doğan - Teknoloji
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Kütahya'da 'Zafer Bilim ve Kültür Şenliği' başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) düzenlenen "1. Zafer Bilim ve Kültür Şenliği" başladı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) düzenlenen "1. Zafer Bilim ve Kültür Şenliği" başladı.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Teknoloji ve Transfer Ofisi iş birliğinde, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen etkinlikte, üniversitedeki çeşitli fakülteler, öğrenci topluluklar ile bazı firmalar ve belediyeler stant açtı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilime çok önem verdikleri için Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle, bahar şenliklerini bilim şenliği ile birleştirdiklerini söyledi.

Millet olarak da bilime önem verilmesi gerektiğine belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Millet olarak bilime önem vermezsek, bilimdeki gelişmeyi takip etmezsek maalesef büyük önderin söylediği muasır medeniyetler seviyesine yetişemeyiz ve ileriye geçemeyiz. Bundan dolayı bilime önem vereceğiz. Dumlupınar Üniversitesi artık dünyada saygın üniversiteler arasına girmeye başladı. Farklı derecelendirme kuruluşları bizi değerlendiriyor ve biz gün geçtikçe daha iyi bir konuma doğru ilerliyoruz."

Uysal, üniversite olarak bu yıl yapılacak TEKNOFEST etkinliklerine paydaş olduklarını ve 39 takımla TEKNOFEST'e katılacaklarını aktardı.

Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Ersan Öz de Kütahya'da ilk defa büyük bir etkinlik düzenledikleri için oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, etkinlikler kapsamında lise, üniversite, inovasyon ve tasarım merkezleri kategorilerinde düzenlenen proje yarışmasında derece alanlara ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte, uluslararası öğrenciler ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Katılımcılar, stantları ziyaret ederek öğrenci ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yarın akşama kadar devam edecek etkinlikler kapsamında gösteriler ve müzik dinletisi sunulacak.

AA / Ramazan Doğan - Teknoloji

Üniversite, Dumlupınar, Transfer, Kütahya, Teknoloji, Haberler

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