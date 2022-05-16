Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri etkinliği yapıldı - Haberler

Kütahya'da, mesleki eğitime dikkat çekmek amacıyla Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası nedeniyle düzenlenen fuara 14 meslek lisesi, geliştirdikleri çeşitli projelerle katıldı.

Vali Ali Çelik, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Özgün projeler geliştiren öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Çelik, burada yaptığı açıklamada, meslek liselerinin önemine değindi.

Öğrencilerin aldıkları eğitim ve sonrasında geldikleri noktanın çok değerli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Meslek eğitimi Türkiye ve dünya açısından çok değerli bir alan. Toplumun bütün dinamiklerini birlikte yönetebilmek ve ayakta tutabilmek adına bazı mesleklere özellikle sahip olmamız gerekiyor. Yapacağımız birçok şeyi meslekler aracılığıyla yapıyoruz. Bilindiği gibi toplumumuzda meslek altın bileziktir. Yani insanın bir mesleğinin olması çok değerli bir şey."

Çarşamba gününe kadar sürecek fuarı, binlerce öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.