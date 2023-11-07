Çin'in Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirilen Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu Bakanlar Toplantısı'na 24 ülkeden katılımcılar bir araya geldi. Toplantıda bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlar Toplantısı Gerçekleştirildi

CHONGQİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- 1. Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu Bakanlar Toplantısı, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 24 katılımcı ülkesinden bilim bakanları ya da temsilcileri katıldı.

Bu yıl 10. yıldönümünü kutlayan inisiyatif, yıllar içinde en popüler uluslararası kamu malı ve küresel işbirliği platformu haline geldi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, Çin'in diğer başarılarının yanı sıra bilim ve teknolojide hükümetler arası işbirliğini pekiştirmek ve bilim camiasındaki etkileşimleri sürekli olarak genişletmek için yıllardır diğer ülkelerdeki ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi.

Yin, "Çin, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliğinde açıklık, kapsayıcılık, karşılıklı fayda ve paylaşım ilkelerini her zaman koruyacak ve İpek Yolu'nun inovasyon alanında yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecektir" dedi.

Yin, bilim ve teknoloji işbirliğinin derinleştirilmesi için hükümetler arasındaki işbirliğinin artırılması, bilim ve teknoloji etkileşim ölçeğinin iyileştirilmesi ve bu tür işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi de dahil olmak üzere beş öneride bulundu.

Toplantıya katılanlar bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin derinleştirilmesinin, ülkelerin araştırma ve geliştirme düzeyini ortaklaşa yükseltmelerine, yetenekleri eğitmelerine ve küresel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacağı konusunda mutabık kaldı.