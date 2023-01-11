Kuş artık kafeste! Musk'tan Twitter Blue'ya büyük zam

Elon Musk, Twitter Blue abonelik fiyatına bir zam daha yapacak. Üstelik yük bu sefer iOS kullanıcılarının sırtına binecek.

Twitter, ilk olarak 2021 yılında şirketler ve kullanıcılar için bir dizi özelliği test ettiğini açıkladı. Daha sonra merakla beklenen bu yeniliklerin, Twitter Blue isimli bir abonelik sistemiyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı. Fakat kullanıma girdikten sonra Mavi Tik ve benzeri özellikleri ile tartışma konusu oldu. Üstelik bugün bir kez daha zamlanacağı ortaya çıktı.

Twitter Blue için bir zam daha! Android'e yüzde 37.5, iOS'a yüzde 72.7!

Elon Musk, Twitter Blue için aylık abonelik fiyatı için birkaç kez zam yapmadan önce çıkış fiyatı 2.99 dolardı. Fakat ilerleyen dönemde şirketin büyük gelir kayıpları öne sürülerek önce 4.99 dolara ardından Android tarafında 8 dolar, iOS tarafında da 11 dolara (App Store kesintisi fiyata yansıtılıyor) yükseltildi.

Bugün ise teknoloji sektöründeki isabetli sızıntılarıyla tanınan @TheGalox_ isimli Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre yeni bir zam kararı alındı. Önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak bu fiyat düzenlemesi neticesinde Android cihazlar üzerinden yapılan abonelikler yüzde 37.4, iOS tarafında ise yüzde 72.7'lik bir zam söz konusu.

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Buna göre yeni fiyatlandırma Android için 8 dolar yerine 11 dolar, iOS için de 11 dolar yerine 19 dolar olacak. Fakat belirttiğimiz gibi şu an için Twitter Blue abonelik sayfasını kontrol ettiğimizde herhangi bir değişiklik veya bilgilendirme gözükmüyor. Zira önümüzdeki şubat ayından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Ayrıca ülkemizde globalden farklı olarak 8 veya 11 dolara değil, yaklaşık olarak 5.8 dolara, yani 110 TL'ye alınabiliyor. Tabii bu fiyat üyeliğinizi bir Android cihaz veya uygulama değil, internet üzerinden yapmanız halinde geçerli.

Apple Store üzerinden ödeme yapmak isterseniz şu an için globalden de pahalı bir şekilde 250 TL olarak gözüküyor. Tabii şu an için bir iddiadan ibaret olan söz konusu zam ülkemizde yansıtılırsa iOS üzerinden ödeme yapmak isteyenler tahmini olarak 3 kata yakın bir fiyatla karşılaşacak.

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