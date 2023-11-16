Küresel Medya Kongresi'nde Siber Güvenlik Önemi Vurgulandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Küresel Medya Kongresi'nde, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği tehditlere karşı geliştirilen siber güvenliğin önemi vurgulandı.

Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'ndeki kongrenin üçüncü gününde, BAE Hükümeti Siber Güvenlik Başkanı Dr. Mohamed Hamad Al Kuwaiti "Medya Dünyasının Siber Nabzı" başlıklı konuşma yaptı.

Kuwaiti, dünya genelinde tüm sektörlerin dijital dönüşümden etkilendiğini belirterek, "Dünyanın her yerinde, ülkeler dijital dönüşümü o kadar çok benimsedi ki çalışmalar bu modern teknolojileri kullanma üzerine inşa ediliyor." dedi.

Herkesin bir akıllı telefona sahip olduğunu ve tek bir cihazla dünyaya ulaştığını dile getiren Kuwaiti, bunun üzerine çalışmaların her gün sürdüğünü kaydetti.

Teknolojinin beraberinde tehditler getirdiğine dikkati çeken Kuwaiti, bunların "elektronik suçlar", "siber terörizm" ve "siber savaşlar" olarak üçe ayrıldığını söyledi.

Kuwaiti, elektronik suçların başında "zorbalığın" geldiğine işaret etti.

Son zamanlarda çok sayıda kişinin özellikle sosyal medya üzerinden zorbalığa tanıklık ettiğine dikkati çeken Kuwaiti, bu mecradaki zorbalığın sadece bireyleri değil aileleri ve toplumları da etkilediğini belirtti.

Konuyla ilgili farkındalığın artması gerektiğini dile getiren Kuwaiti, toplumların zorbalığa maruz kalmasının "siber güvenlik alanındaki farkındalığının az olmasına" ve "dijital yaşam kalitesi"ne bağlı olduğunu vurguladı.

Kuwaiti, bir diğer tehdidin de "siber terörizm" olduğunu söyleyerek, sosyal medya platformları aracılığıyla çoğu kişinin buna da yakından şahitlik ettiğini belirtti.

"Sosyal medya platformları aracılığıyla, bu tür fikirlerin kullanılması veya yayılması çoğu insanı yanlış yönlendirir ve en uzaktaki kişilere bile ulaşabilir." diyen Kuwaiti, bu konuda sosyal medya platformlarının çok önemli rol oynadığını kaydetti.

Kuwaiti, "Bunlar farkındalığı artırmamız gereken en önemli tehditler." diye konuştu.

Üçüncü tehdide de değinen Kuwaiti, ülkelerin son yıllarda "siber savaşlar" yaşadığını söyledi.

Kuwaiti, "Bu savaşlarda, insanların bu gelişen teknolojiyi nasıl kullanabileceğini, hackleme ile bir ülkenin nasıl felç olabileceğine tanık olduk." dedi.

Bu tehditler nedeniyle, toplumların siber güvenlik konusunda farkındalığının artması gerektiğine dikkati çeken Kuwaiti, ülkesinin siber güvenlik alanında "yönetim, bireylerin kişisel gelişimi, savunma, yaratıcılık ve ortaklık" olmak üzere 5 unsura odaklandığını ifade etti.