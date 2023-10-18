Küresel Akıllı Telefon Satışları Düşüyor

Küresel akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre daha da düştü. Pazarda hangi markalar ne kadar paya sahip? İşte satış rakamları ve şirketlerin pazar payları.

Küresel akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre daha da düştü. Peki satışların düşüş sebebi ne? Pazarda hangi markalar ne kadar paya sahip? İşte küresel akıllı telefon pazarının satış rakamları ve şirketlerin pazar payları.

Akıllı telefon satışları 2022'nin üçüncü çeyreğine göre daha düşük!

Akıllı telefonlar pazarına her geçen gün yeni bir model katılıyor. Ürün seçeneğinin arttığı bu dönemde, satışların düşmesi kulağa biraz garip geliyor. Ancak tüm dünya ülkelerinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar, akıllı telefon pazarını da etkiliyor. Peki akıllı telefon satışlarındaki düşüş ne kadar?

Bu yılın üçüncü çeyreğini göz önüne aldığımızda satış rakamlarının 2022'nin üçüncü çeyreğine göre yüzde 8 daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu düşüşü incelediğimizde, Samsung'un yüzde 13, Apple'ın yüzde 9, Xiaomi'nin ise yüzde 15 oranında gerilediğini görüyoruz.

Pazara hakim olan marka hangisi?

Görselde göründüğü gibi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tekil olarak pazarın en büyük payını yüzde 20 ile Samsung alıyor. Samsung'u ezeli rakibi Apple yüzde 16 ile takip ederken, Xiaomi yüzde 12, Vivo yüzde 8 ve Oppo yüzde 10 ile pazarda yer tutuyor.

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2021, 2022 ve 2023 yıllarının üçüncü çeyreklerini marka bazında kıyasladığımızda ise bahsi geçen beş markanın 2022'den bu yana pazardaki paylarını azalttığını, Apple ve Samsung'un 2021'e kıyasla daha iyi durumda olduklarını söyleyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda, belirttiğimiz beş firma akıllı telefon pazarında en büyük rolü oynuyor. Ancak akıllı telefon satışları genel olarak düşüş eğiliminde. Bakalım yıl sonunda değerler nasıl değişecek? Sizce Samsung pazardaki hakimiyetini koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.