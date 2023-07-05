Kurban Bayramı'nda 21 Milyar Dakika Görüşme Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince cep telefonlarıyla yapılan görüşme ve kısa mesaj istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 9 günlük tatil döneminde 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme ve 736 milyon 844 bin 664 kısa mesajın gerçekleştirildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili döneminde cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirildiğini, 736 milyon 844 bin 664 kısa mesaj atıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil döneminde Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü üzerinden, cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, aynı dönemde 736 milyon 844 bin 664 kısa mesaj (SMS) etkileşimi gerçekleştiğini kaydetti.

Söz konusu tatil döneminde telefonların susmadığını ifade eden Uraloğlu, Bayramda bir araya gelemeyen vatandaşları, iletişim altyapısındaki güçlü ve kesintisiz hizmetle kavuşturduklarını aktardı.

Uraloğlu, iletişimdeki altyapı çalışmalarının her geçen gün güçlendiğini belirterek, "İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarını güçlendirdik. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.