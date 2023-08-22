Kurallara uymadılar: Sarı sitedeki fırsatçılara dev ceza!

İkinci el otomobil pazarındaki fiyat artışını engellemek için getirilen kurallar fırsatçı galericilerin canını yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren "Sıfır fiyat" yasasına uymayan ikinci el otomobil satışı yapan galericilere oldukça yüksek bir para cezası kesildi.

İkinci el otomobil satışlarındaki haksızlıklara ceza yağdı!

Ülkemizde 2020 yılı itibarıyla yükselen otomobil fiyatları her geçen gün ulaşılmaz seviyelere ilerliyor. Kur ve vergi gibi artışların yanı sıra bazı fırsatçıların piyasaya müdahalesi özellikle de ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışı tetikliyor. Bu duruma karşı devlet tarafından getirilen yeni kurallar fırsatçı galericilerin epey canını yaktı.

Bugün gerçekleşen kabine toplantısında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil satışındaki fırsatçılara toplamda 211 milyon TL para cezası kesildiğini açıkladı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda yıllık araç satışına sınır getirilmişti.

Otomobil fiyatlarının yükselmesini durdurmayan bu önlemin ardından "6 ay 6000 kilometre" yasası getirildi. Bu sayede bayiden satın alınan araçların 6 ay ya da 6000 kilometre kullanmadan satılmaması istenmişti. Ancak bu durum da otomobil fiyatlarının yükselmesini durdurmadı.

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Geçtiğimiz haftalarda gelen "Sıfır fiyat" politikası otomobil satışlarının durma noktasına gelmesini sağladı. Bu kanuna göre hiçbir ikinci el aracın fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek. Bu kanun öncesi bayide olmayan araçları sıfır fiyatından yüksek fiyatlara satan fırsatçılar, yeni yasa sonrası satışlarını durdurdular. Durdurmayanlar ise cezaya maruz kaldı.

Fırsatçıların epey canını yakan bu yasa, piyasaya da bazı etkilerde bulundu. Hatta otomobil fiyatlarını sıkça takip edenler ikinci el otomobil satışlarının yavaşladığını ve fiyatların sabit kaldığını görebilir. Sizce ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesi için daha ne gibi önlemler alınabilir? Alınan önlemlere araç satışlarında ne kadar uyuluyor? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.