Kuluçka merkezi nedir ve nasıl çalışır? Yumurtadan civciv yetiştirmek!

Kuluçka merkezi nedir, nasıl çalışır ve nasıl başvuru yapılır? Her girişimcinin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Kuluçka merkezi nedir ve nasıl çalışır? Aslında kuluçka merkezleri yani Incubator kavramının Türkçe karşılığı olan bir. kavram. Bu merkezler, yolun başında olan girişimcileri hedefliyor. Startup adı verilen bu girişimler ilk adımı atmakta zorlandıkları için kuluçka merkezleri yoluyla girişimlerini büyütmeye çalışıyor. Peki ama kuluçka merkezi nasıl çalışır ve Türkiye'de belli başlı hangi kuluçka merkezleri var ve nasıl başvuru yapılır?

Kuluçka Merkezi nedir ve nasıl çalışır? Türkiye'nin en önemli kuluçka merkezleri

Türkiye, aslında uzun süredir girişimcileri destekleyen ve yol almasında yardımcı olan kuluçka merkezi ve benzeri yapılara sahip. Bu anlamda hem devlet teşviği hem de özel sektörde neredeyse her alan bir kuluçka merkezi bulmak mümkün.

"Kuluçka merkezi nasıl çalışır?" sorusuysa en çok merak edilen sorular arasında. Burada bilinmesi gereken detaylardan birisi girişimin hangi aşamada olduğu. Genelde kuluçka merkezleri fikir aşaması sürecinde (UVP) girişimleri desteklemeyi tercih ediyor.

Buna karşın girişiminiz ürün geliştirmiş durumdaysa (MVP) müşteri ve yatırımcıyla bir araya gelmenize de yardımcı oluyor. Yine geliştirilen üründe satış gerçekleşmiş ancak girişimi büyütmek için sermayeye ihtiyacınız varsa (PoC) bu merkezlere başvurmanız mümkün.

Kuluçka merkezleri, genel anlamda girişimlerden hisse payı alarak ilerliyor. Bu anlamda girişimlere mekan, eğitim, iş görüşmeleri sağlama gibi belli hizmetler sunuyorlar. Üniversitelerin kurduğu kuluçka merkezleri ise genel anlamda karşılık beklemeden projelerin ilk adımı atmasına yardımcı oluyor.

Bazı kuluçka merkezleri, fikir aşamasında olan girişimler için de ön kuluçka merkezi şeklinde bir yapıya da sahip. Henüz şirketleşmemiş ve fikir aşamasında olan girişimler, bu yapılar sayesinde fikirlerini olgunlaştırma imkanına sahip oluyor.

Kuluçka merkezleri girişimlere nasıl bir destek sağlıyor?

Kuluçka merkezleri, girişimler için öncelikle fiziksel bir ofis imkanı sağlıyor. Bu anlamda kuluçka merkezi, girişimlerin tüm teknolojik altyapı imkanlarını da karşılıyor.

Bu merkezlerin en önemli desteklerinden biri ise mentorluk desteği. Özellikle sektörün önde gelen yöneticilerinden ya da önemli eğitmenlerin sizi bu süreçte yönlendirmesi ilk adım için önemli. Bu anlamda da kuluçka merkezi seçerken verdiği mentorluk desteğini de araştırmak gerekiyor.

"Kuluçka merkezi nedir?" sorusunu soranların en çok merak ettiği konulardan biri de bu merkezlerin eğitim imkanları. Öncelikle tüm kuluçka merkezleri iyi ya da kötü bir girişimcilik programı eğitimi sunuyor. Burada temel pazarlama tekniklerinden, şirket kurma bilgilerine ve temel muhasebe bilgileri gibi eğitimlere ulaşmak mümkün. Bu anlamda bazı kuluçka merkezleri çok daha geniş içerikli ve girişiminize özel eğitim programları da sunabiliyor.

Girişimcilerin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük pay sahiplerinden birisi sahip olduğunuz iş ağı yani networking. Bu anlamda kuluçka merkezleri özellikle startup projenizle alakalı bağlantılarla bir araya gelmenizi sağlıyor. Melek yatırımcıları çekmek ve girişiminiz için tavsiyeler almak için iş ağları kurmak ve geliştirmek önemli.

Kuluçka merkezi nedir sorusunun bir diğer cevabı ise belki de girişiminiz için pazarlama imkanları sunuyor olmasıdır. Fikir aşamasında ve girişimin başarılı bir startup projesine dönüşme evresinde kuluçka merkezleri önemli bir pazarlama merkezi haline geliyor. Bilinen ve sponsor desteği olan bir kuluçka merkezine kabul görürseniz bu imkanlar çok daha fazla artıyor.

Kuluçka merkezi için nasıl başvuru yapılır?

Bir kuluçka merkezine başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken girişiminizin yatırımcıyı heyecanlandıracak bir yanının olması gerektiği. Özellikle kuluçka merkezleri, heyecan yaratan ve yatırımcı çekebilen projeleri kabul etmeyi tercih ediyor. Bu anlamda kuluçka merkezleri genel olarak belli dönemlerde girişim başvurularını kabul ediyor.

Eğer iyi bir girişim fikriniz varsa önce projenize uygun kuluçka merkezini bulmanız önemli. Diğer adım ise bu kuluçka merkezinin başvuru tarihlerini kaçırmamak. Projeniz fikir aşamasında olsa da, kuluçka merkezi başvuruları için bu fikri iyi bir şekilde açıklamak önemli. Yine kuluçka merkezleri ekiplerin gerçekleştirdiği ve bir görev dağılımı olan projeleri daha fazla tercih edebiliyor.

En önemlilerden birisi ise iyi bir iş planına sahip olmanız gerekliliği. Kuluçka merkezi başvurularında projenizin amacını, hangi sorunlara çözüm getirdiği gibi sorulara samimi ve rasyonel cevaplar vermeniz, önemli. Yine girişimizin çözüm getirdiği alanda başka girişimlerin olup olmadığı da önemli. Kuluçka merkezleri özellikle rakiplerinizden neyi farklı yaptığınızı öğrenmek istiyor. Burada da gerekirse profesyonel destek alarak daha iyi bir iş planı oluşturmanız sonuç almanızı sağlayabilir.

Türkiye'de yer alan belli başlı kuluçka merkezleri ise şunlar:

Teknopark İstanbul (İstanbul)

Etohum (İzmir)

Ege Teknopark (İzmir)

İTÜ Çekirdek (İstanbul-İTÜ)

Türk Telekom Pilot (İstanbul)

Girişim Fabrikası (İstanbul-Özyeğin Üniversitesi)

DreamBU (İstanbul-Boğaziçi Üniversitesi)

Ebiltem TTO (İzmir-Ege Üniversitesi)

Viveka (Ankara)

Inovent (İstanbul-Sabancı Üniversitesi)

Bilkent CyberPark (Ankara-Bilkent Üniversitesi)

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi (İstanbul)