YouTube platformunun reklam engelleyici uygulamaları devre dışı bırakması kullanıcıların direnişine neden oldu. Yapılan anketlere göre kullanıcıların çoğunluğu reklam engelleyici uygulamaları kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda YouTube platformunun artık reklam engelleyici uygulamalar kullanmanıza izin vermeyeceğini bildirmiştik. Buna göre artık YouTube reklamlarını izlemeniz zorunlu hale gelecekti. Ancak konuyla ilgili yapılan anketlere baktığımızda kullanıcıların direniş içerisinde olduğu görülüyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Kullanıcılar: YouTube reklam engelleyicileri kullanmaya devam edeceğiz!

Öncelikle YouTube'un bu yeni kuralından haberdar olmayan okurlarımız için kısa bir özet geçelim. Buna göre artık YouTube platformunda kullandığınız reklam engelleyiciler platform tarafından devre dışı bırakılıyor. Böylece tüm reklamları istemeseniz de izlemek zorunda kalıyorsunuz aksi halde istediğiniz videolar oynatılamıyor.

Bununla beraber kullanıcılar her türlü reklam engelleyici uygulamayı denemeye başladı diyebiliriz. Bir uygulama işe yaramadığında onu kaldırıp başka bir uygulama yükleyip reklamsız YouTube deneyimine devam ediyorlar. Hatta dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde "rekor sayıda insanın YouTube'un ağına takılmayacak alternatifler" üzerinde çalıştıklarını belirttik.

YouTube'un planı ters tepiyor: Daha iyi reklam engelleyicilerle…

Bu durum bir anket şeklinde YouTube izleyicilerine sorulduğunda kullanıcıların kendi aralarında ufak bir direnişe başladığı görüldü. 2300 kişiyle yapılan Android Authority anketine göre kullanıcıların yüzde 63,1'lik kısmı engelleyici uygulamalar kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Bu kesimdeki kullanıcıların yaptıkları yorumlara ise genel olarak şöyle oldu: "Engelleyiciler çalışmayı bıraktığında başka bir uygulamaya geçiş yapıyoruz. Reklamsız YouTube deneyimine devam edeceğiz."

Bunun yanı sıra yüzde 25,7'lik bir kesim YouTube'u bırakıp başka bir alternatif kullanacaklarını belirtti. Ancak artık eskisi gibi DailyMotion veya Vimeo gibi alternatifler yok. Bu da kullanıcıların bir süre daha YouTube kullanmaya devam edeceklerini gösteriyor.

Yüzde 5,9'luk kesim zorla da olsa YouTube Premium alacağını belirtirken kalan yüzde 5,3'lük kesim de YouTube videolarını reklamlı şekilde izlemeye devam edeceklerini bildirdi. Peki siz YouTube reklam engelleyici politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?