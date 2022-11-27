Kullanıcılar, iPhone 15 ile beklenen teknolojiye kavuşacak

İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde fiziksel buton yerine Taptic Engine teknolojisine yer verecek.

Gelecek yıl tanıtılacak iPhone 15 ailesi, yeni bir sızıntı ile gündeme geldi. Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te fiziksel buton olmayacağını açıkladı.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde fiziksel buton olmayacak

iPhone 7 serisi ile tanıtılan Taptic Engine teknolojisi, Apple'ın fiziksel butonları kaldırma isteğinin ilk adımı olarak karşımıza çıktı. Taptic Engine teknolojisini Apple için üreten Cirrus Logic John Forsyth, "Kilit ortaklarımızdan biriyle yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Taptic Engine gibi ürünlerde kullanılan HPMS bileşenini yeniden akıllı telefonlarda görebileceksiniz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi gelecek yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunacağız. " ifadelerine yer verdi.

HPMS teknolojisi, gerçekte hareket etmese bile dokunulma hissini simüle etmek için titreşim üretmek için kullanılıyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, ekim ayında Barclays analistlerini destekleyecek bazı iddialarda bulundu.

OnePlus 11 için yeni detaylar belli oldu!

Analistler, fiziksel butonların ortadan kaldırılması durumunda akıllı telefonlarda suya karşı dayanıklılığın artacağını ve mekanik arıza olasılığının ortadan kalkacağını belirtiyor. Bununla birlikte, gelecek yıl iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde 8 GB RAM'e ve ayrıca bir periskop kameraya yer verileceği iddia ediliyor.

iPhone 15 ailesi ile ilgili bir diğer iddia ise tasarım değişikliği. İddiaya göre Apple, iPhone 15 serisinde yuvarlak köşeli tasarıma geri dönecek.

Gelecek yılın ürün gamında iPhone 14 Pro Max'in yerini alabilecek bir iPhone 15 Ultra'dan da bahsediliyor. iPhone 15 Ultra modelinin bu zamana kadar piyasaya sürülecek en pahalı iPhone modeli olması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.