Kullanıcılar dikkat: Xiaomi ve Vivo, Android'i bırakıyor mu?

Çin'den gelen sızıntılar, Xiaomi ve Vivo cihazlarının Android yerine kendi işletim sistemlerine geçeceğini gösterdi.

ABD yaptırımlarından dolayı kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kalan Huawei, diğer akıllı telefon devlerine örnek olmuş gibi görünüyor. İddialara göre Çinli büyük teknoloji şirketleri, Android'e bağımlılıktan uzaklaşarak kendi işletim sistemlerini geliştiriyor. Xiaomi ve Vivo'nun Android için yeni planlar yaptığı belirtildi.

Xiaomi ve Vivo, Android yerine kendi işletim sistemini geliştiriyor iddiası

Çin'den gelen yeni sızıntılar, Xiaomi ve Vivo'nun yakında kendi mobil platformlarını geliştirmeye başladığını belirtiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar, Xiaomi'nin MIOS işletim sisteminin MIUI arayüzüyle değiştireceğini ortaya koydu. HarmonyOS'a benzer şekilde tabletler, arabalar ve akıllı ev aletleri dahil olmak üzere tüm Xiaomi cihazlarına güç sağlayacak.

Vivo'nun da tamamen kendi bünyesinde yeni bir işletim sistemi geliştirdiği söyleniyor. Bu hamle ile Vivo, kendi ekosistemini yaratarak Apple ve Huawei'ye benzer bir deneyim oluşturmak istiyor.

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Yeni iddialar, Çinli markaların Android'e gerek kalmadan cihazlarındaki yazılımlara yönelik daha fazla kontrol etme isteklerini de ortaya koydu.

Bildiğiniz üzere HarmonyOS, ABD yaptırımlarının ardından büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Çinli üreticiler de bu adımı takip ederek, olası Çin-ABD yaptırımlarından kaçınabilir. Ancak bu işletim sistemlerinin ilk aşamada Çin'e özgü olabileceği de söyleniyor.

Şimdiye kadar Xiaomi ve Vivo'dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Çin'de büyük bir stratejik endüstri değişiminin yaşandığı belirtildi. Bu da akıllı telefon sektörünü doğrudan etkileyebilir.

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