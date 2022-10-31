Küçük amiral gemisi: Google Pixel 7 Mini geliyor!

Son günlerde ortaya çıkan sızıntılar Google'ın Lynx ve Felix kod adlarına sahip yeni cihazlar üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Kısaltılmış kod adı L10 olan Lynx'in Pizel serisi bir telefon olduğu söylenirken, Felix kod adlı modelin katlanabilir bir telefon olma ihtimali epey yüksek. Android cihazlar hakkındaki araştırmaları ile tanınan Kuba Wojciechowski, Lynx modelinin Pixel 7 Mini olduğunu düşünüyor.

Google Pixel 7 Mini özellikleri hakkında ilk detaylar!

Bu cihazın arka tarafında Samsung GN1 ana kamera sensörüne, Sony IMX787 kamera sensörünün eşlik edeceğini dile getiren Kuba ön tarafta Sony IMX712 kamera sensörünün kullanılacağını belirtiyor. Eylül ayındaki sızıntılarda bu sensörden iki tane kullanılacağı söylenmişti, bu kapsamda hem ön tarafta hem de arka kamera kurulumunda ultra geniş açı için Sony IMX712'nin kullanılması bekleniyor.

Pixel 7 Mini'nin küçük ekranlı bir amiral gemisi olacağı farklı kaynaklar tarafından da dile getirilmişti. Bu kapsamda cihazda 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunulmaya devam edilecek. Ancak ekran boyutunun ne kadar olacağına dair şu anda paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

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Wi-Fi 6E teknolojisinin kullanılacağı telefon, günümüzde amiral gemisi telefonların vazgeçilmez özelliği olan kablosuz şarjı destekleyecek.

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