Kuantum Bilgisayarlar Neleri Değiştirecek? - Haberler

Geleneksel bilgisayarlar olarak adlandırılan günümüz bilgisayarları bazı karmaşık problemleri çözme konusunda yavaş kalabiliyor. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının özellikle optimizasyon problemlerini kolaylaştıracağını düşünüyor.

Önünüzde çok alternatifli bir yol olduğunda klasik bilgisayarlar her adımda bir seçeneği deneyerek ilerliyor ve tamamını ele alması bazen çok uzun zaman alabiliyor. Kuantum bilgisayarların ise olası yolların tamamını aynı anda deneyebilmelerinden dolayı bu süreyi oldukça kısaltacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji devlerinin birçoğu kuantum bilgisayarların potansiyelinin farkına varıp bu konu üzerine yoğun çalışmalar ve yatırımlar yapmaya başladı. Buna bir örnek vermek gerekirse kuantum bilgisayarlar konusunda öncü çalışmalara imza atmış olan IBM şirketi tarafından geliştirilen yazılım, kuantum programları diğer yazılımlara oranla 100 kat daha hızlı çalıştıracak. IBM'in açıklamalarına göre şirketin 2023 yılına kadar 1000'i aşkın kuantum bilgisayar üretmesi hedefleniyor. Geliştirilecek olan kuantum bilgisayarların kuantum programları 100 kat daha hızlı bir şekilde çalıştırabilecek olan yazılımı kullanacağını da belirtmekte fayda var.

Teknoloji devlerinin kuantum bilgisayarlar üzerine yaptığı bu çalışma ve yatırımların en önemli nedenlerinden birisi kuantum bilgisayarların birkaç yıl içinde gündelik hayatımıza girip ticarileşmesinde öncü şirketlerden olmaya çalışmasıdır.

Örneğin Google, yazılım geliştiricilere yönelik düzenlediği I/O 2021 etkinliği kapsamında kuantum bilgisayarlara yönelik planlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 2029 yılına kadar ticari düzeyde bir kuantum bilgisayar oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

İŞTE LİSTESİ

Peki kuantum bilgisayarların yaygınlaşması neleri değiştirecek? Kuantum bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile çözümü günümüzün en güçlü bilgisayarlarıyla bile uzun zaman alan yüksek performans hesaplama problemlerinin kolayca çözülmesi bekleniyor. Bu alanlardan birkaçını sıralayabiliriz;

İnternet üzerindeki mevcut güvenlik sistemleri kuantum bilgisayarları ile kolayca kırılacağı için kuantum kriptografi ile koruma yaygınlaşacak.

Çok fazla verinin kısa sürede analiz edilmesi sonucu, makine öğrenme ve yapay zeka unsurları çok daha akıllı ve hızlı çalışan bir hal alacak.

İlaç sektöründe çok fazla parametrenin dahil edildiği uzun zaman alan problemler, daha hızlı analiz edilecek ve çözümlenecek.

Kuantum bilgisayarların yapacağı hızlı optimizasyon hesapları ile hava ve kara trafiğinde akıcılık sağlanacak.

Hava durumu tespiti, süper bilgisayar ile bile tam olarak yapılamamaktadır ve hesaplamaların ardından tahminler üzerinden yapılmaktadır. Kuantum bilgisayarların, hava durumu tespitine de netlik ve kolaylık getireceği düşünülüyor.

İklim değişikliği modellemesi konusunda da etkili olacağı düşünülen kuantum bilgisayarlar, doğru önlemlerin hızlı şekilde alınmasında rol alacak.

Kuantum bilgisayarlar, bit bazlı işlem yapan geleneksel bilgisayarlar yerine problemlerin bütününü tek seferde ele alıyor. Bu sebeple, finans hizmetlerinden milli güvenlik konularına birçok alanda etkileyici adımlar atılması bekleniyor.

Geleneksel bilgisayarlarla çözümü yıllarca sürebilecek olan problemlerin saniyeler içerisinde çözülmesine olanak sağlayan kuantum bilgisayarların saydığımız bu maddelerden çok daha fazlası olduğunu bilmemiz gerekir. Veri bilimi başta olmak üzere daha birçok alanda devrim yaratacak olan bu teknolojinin ayak seslerini duymaya çoktan başladık bile…

Space Mag Türkiye / Teknoloji