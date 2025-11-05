Haberler

Kuantum Bilgisayarlar, Geleceğin Teknolojisi Olmaya Aday

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Q&Co-ComPro Genel Müdürü Murat Cantürk, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların çözümleyemediği karmaşık problemleri çözüme kavuşturabileceğini ve özellikle sağlık ve havacılık alanında devrim yaratacağını belirtti.

Q&Co-ComPro Genel Müdürü Murat Cantürk, "Willow'un başarısı, 2030'lu yıllarda kuantum bilgisayarların ticari uygulamalarda yaygınlaşacağının güçlü işareti ve bilim dünyası için umut verici bir dönüm noktası." dedi.

Murat Cantürk, AA muhabirine, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık problemleri çözme potansiyeliyle teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlandığını söyledi.

Bu yeni nesil bilgisayarların kuantum mekaniğinin temel prensiplerini kullanarak, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklık gibi olaylardan faydalandığını belirten Cantürk, kuantum bilgisayarların özellikle akışkanlar dinamiği simülasyonları, akıllı ilaç tasarımı ve özel malzeme keşfi alanlarında çığır açacağını anlattı.

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların milyarlarca yıl süreceği hesaplamaları dakikalar içinde tamamlayabileceklerini anımsatan Cantürk, "Havacılık sektöründe, kanat profillerinden gövde aerodinamiğine kadar karmaşık hava akış modellemelerini mükemmel hassasiyetle gerçekleştirebilecek, bu da uçak tasarım sürecini yıllardan aylara indirecek. Akıllı ilaç ve yenilikçi malzeme tasarımında ise moleküler etkileşimleri atom seviyesinde modelleyerek, yeni ilaçların ve yeni jenerasyon malzemelerin keşif sürecini dramatik şekilde hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

"Havacılık ve savunma sanayisi en büyük faydayı görecek"

Cantürk, kuantum bilgisayarların en büyük faydasının havacılık ve savunma sanayisinde olacağına işaret ederek, "Uçak tasarımında aerodinamik optimizasyon, yakıt verimliliği hesaplamaları ve türbülans modellemeleri devrim geçirecek. Sağlık sektöründe protein katlanması simülasyonları ve akıllı ilaç moleküllerinin tasarımı dramatik şekilde hızlanacak. Kripto güvenlik alanında ise çifte rol oynayacak. Mevcut şifreleme anahtarlarını çözebilme yeteneği ulusal güvenlik açısından kritik risk oluştururken, aynı zamanda kuantum dirençli şifreleme algoritmalarının geliştirilmesi için de bu bilgisayarlara ihtiyaç duyulacak." şeklinde konuştu.

Süper bilgisayarlardan 13 bin kat hızlı teknoloji

Bu alanda Google, IBM, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapan Cantürk, Çin ve ABD hükümetlerinin ulusal güvenlik perspektifiyle büyük bütçeler ayırdığını belirtti.

Cantürk, Aralık 2024'te Google'ın duyurduğu Willow çipinin Ekim 2025'te "Quantum Echoes" algoritması ile tarihin ilk doğrulanabilir kuantum üstünlüğünü elde ettiğine değinerek, "Bu çip, süper bilgisayarlardan 13 bin kat daha hızlı hesaplama yaparak, moleküler yapıları analiz edebiliyor. Böylece moleküllerin şeklini ve dinamiklerini inceleyerek, akıllı ilaç keşfi ve malzeme bilimi alanlarında çığır açıyor. Bu gelişme, kuantum bilgisayarların laboratuvar ortamından çıkıp gerçek dünya uygulamalarına geçişinin başlangıcı. Willow'un başarısı, 2030'lu yıllarda kuantum bilgisayarların ticari uygulamalarda yaygınlaşacağının güçlü işareti ve bilim dünyası için umut verici bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
title