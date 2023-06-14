Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management-PAM) ve siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Kron, Azerbaycan'ın önde gelen siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Cyberpoint ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Kron'un siber güvenlik çözümlerinin Azerbaycan'da satışının yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management-PAM) ve siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Kron, Azerbaycan'ın önde gelen siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Cyberpoint ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği kapsamında, başta Ayrıcalıklı Hesap Erişim Güvenliği ürünü olmak üzere Kron'un siber güvenlik çözümlerinin Azerbaycan'da satışının yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İş birliği, Azerbaycan'daki firmalar ve kamu kurumları için siber güvenlik ürünlerine erişimi mümkün kılarak iki ülke arasındaki bilişim teknolojileri iş ortaklığını ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek. Bu anlaşma aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirerek, bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve gelecekteki ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, "Azerbaycan pazarına sunacağımız ürün ve hizmetlerimiz için güçlü ve katma değeri yüksek siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Cyberpoint ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortağımız ile Azerbaycan'da siber güvenlik alanında etkin olmayı ve pazar payımızı kısa zaman içerisinde büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cyberpoint Direktörü Fuad Niftaliyev ise "Kron'un veri ve erişim güvenliği alanındaki tecrübesi ve uzmanlığı ile Azerbaycan firmalarına en iyi kimlik ve erişim yönetimi çözümünü sunacağız. Bu iş ortaklığı, iki ülke arasındaki teknolojik bağı güçlendirerek bilişim teknolojileri alanında yeni kapılar açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kron, siber güvenlik ürünleriyle küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Verilen bilgiye göre, gelişmiş siber güvenlik ürünleriyle küresel çapta birçok pazarda faaliyet gösteren Kron, 5 kıtada 100'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve 40'tan fazla iş ortağıyla Kuzey Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdürüyor.

Müşterilerine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak için kesintisiz bir şekilde yenilikçi teknolojiler geliştiren Kron, siber tehditlere karşı etkin ve güvenilir çözümler üreterek sektördeki lider konumunu sağlamlaştırıyor.

PAM alanında Türkiye'nin lider çözüm üreticisi konumundaki Kron, üst üste 2 kez Gartner raporuna giren ilk ve tek Türk şirketi olmasının yanında KuppingerCole, Forrester gibi araştırma şirketlerinin raporlarında da dünyanın sayılı PAM ürünü sağlayıcıları arasında gösteriliyor.