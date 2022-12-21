Kristof Kolomb ile birlikte yelken açmak artık mümkün!

Stelfie the Time Traveller isimli bir Twitter kullanıcısı yapay zeka destekli uygulamalar ile zamanda yolculuk ettiği görüntüleri paylaştı.

Stable Diffusion adlı yeni açık kaynaklı bir görüntü sentez modeli yapay zeka yardımı ile her türlü görsel gerçekliği ortaya koyabiliyor. Açıklayıcı bir ifade yardımı ile hemen hemen her görsel tarzı taklit edebilen bu sistem, ortaya şaşırtıcı görüntüler çıkarabiliyor.

Yapay zeka ile zamanda yolculuk eden adam!

Stable Diffusion'un yanı sıra Dreambooth adı verilen ek bir teknikle, insanlar yapay zeka tarafından oluşturulan bu sahnelere kendi karakterlerini de ekleyebiliyorlar. Bu sayede günümüzde yaşayan bir insan, tarih öncesi çağlarda kendisine yer verebiliyor.

Stelfie the Time Traveller isimli bir Twitter kullanıcısı Aralık ayı boyunca bu iki teknikten yararlanarak zamanda yolculuk ettiği görüntüler ortaya koyuyor. Twitter kullanıcısı bu sayede farklı tarihlere adım attığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı.

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Şimdiye kadar, "Stelfie" buzul çağında bir mamut tarafından kovalanırken, eski Mısır'da piramitlerin inşası sırasında, antik Yunanistan'da Truva Atı ile, Leonardo da Vinci, Mona Lisa'yı çizerken, bir T-Rex'ten kaçarken ve Christopher Columbus ile yelken açarken çektiği selfie'leri paylaştı.

Twitter kullanıcısı, görüntüleri oluşturmak için yaptığı çalışmaları ise Reddit sayfasında özetliyor. Stable Diffusion 1.5'in yanı sıra arka plan için özel bir yapay zeka kullanan 'Stelfie', karakteri oluşturmak için ise özel bir yapay zeka programını tercih ettiğini açıkladı.

Hataları düzeltmek ve sahneyi şekillendirmek için ise görüntüleri üst üste ekleyen Twitter kullanıcısı, her bir görselin 3 saatte oluştuğunu ifade etti. Bu görüntüleri oluşturmak için oldukça fazla çaba ve zaman harcayan 'Stelfie' bunları ise NFT olarak satma niyetinde.

Artık iyi bir Dreambooth ve Stable Diffusion kullanarak artık herkes kendisini farklı senaryolar içerisine sokabilir. Yakın gelecekte muhtemelen bunun gibi çok daha fazla kurgusal karakterler göreceğiz. Peki siz yapay zeka destekli programlar yardımı ile zamanda yolculuk yapılan bu görseller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.