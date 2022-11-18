Kripto piyasalarında güçlü kalmanın en güvenli yolu: Donanım cüzdanı

Son zamanlarda kripto piyasaları çeşitli krizler ve dalgalanmalarla adından sıkça söz ettirse de buna karşı kullanıcılar çaresiz değil. Tüm bu dalgalanma ve krizlerden kaçınmak ve varlıklarını güvenle saklamak için kullanıcıların alabileceği çeşitli önlemler bulunuyor.

Kripto para piyasalarındaki krizdonanım cüzdanı kullanımını artırıyor

Kriz dönemlerinden hasarsız çıkma yolunun soğuk cüzdan olarak bildiğimiz donanım cüzdanları kullanımından geçtiğini dile getiren kripto varlıkları çevrim dışı saklayan ve donanım cüzdanları arasında önde gelen güvenli erişim noktası Ledger'ın CEO'su Pascal Gauthier, "Özel anahtarlarınızın güvenliği sizde değilse varlıklarınız da sizin değildir.

Bu belirsizlikten etkilenmemek için kullanıcılar özel anahtarlarının kontrolünü eline almalı ve varlıklarını piyasadaki dalgalanmalardan korumak için soğuk cüzdan ve donanım cüzdanı kullanmalı." açıklamasında bulunuyor.

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Son dönemlerde kripto piyasalarında yaşanan dalgalanma ve iflas gibi durumlar, piyasalarda işlem yapan kullanıcılarda güvensizlik hali yaratsa da bu duruma karşı alınacak çeşitli önlemler bulunuyor. Piyasalardaki güvensizliğe karşı kullanıcılar, soğuk cüzdan olarak bilinen donanım cüzdanı kullanarak yaşanabilecek kriz dönemlerinden kayıpsız çıkabiliyor.

Özel anahtarlarını güvende tutamayan kullanıcıların varlıklarını da güvende tutamayacağına dikkat çeken Ledger CEO'su Pascal Gauthier, "Son zamanlarda yaşanan olaylarda gördüğümüz üzere kripto varlık platformları operasyonları durdurabilir, işlemleri dondurabilir ve varlıklarınıza çekim limitleri koyabilir. Bu nedenle, piyasaların güvensizlik yarattığı dönemlerde kullanıcıların özel anahtarını ve varlıklarını güvenle saklamak için donanım cüzdanı kullanmaları, yapabilecekleri en akıllıca davranış olacaktır." açıklamasında bulunuyor.

Bireysel kontrolle varlıklarınızı güvenceye alın

Özel anahtarlarınızın güvenliği sizde değilse varlıklarınız sizin değildir. Özel anahtarları ve kripto varlıkları saklamak ve işlemleri imzalamak için çevrim dışı bir ortam sunmak üzere özel olarak tasarlanan donanım cüzdanları, dijital saldırılara karşı dayanıklı ve daha güvenli bir çözüm olarak kullanıcılara sunuluyor.

Donanım cüzdanı kullanan kullanıcılar, bireysel kontrolle merkeziyetsiz borsalarda varlıklarını saklarken rahatça işlem yapabiliyorlar. Çevrim dışı çalışan donanım cüzdanları, kullanıcıların verilerini ve özel anahtarlarını üçüncü kişilerden koruyarak hırsızlıklara ve dışarıdan müdahalelere karşı da bir güvenlik duvarı işlevi görüyor.

Kripto varlıklar üzerindeki kontrolün kullanıcılarda olmasının merkeziyetsiz borsayı tanımlayan en önemli kavram olduğunu vurgulayan Ledger CEO'su Pascal Gauthier, "Özel anahtarlarınızın güvenliği sizde değilse borsalarda bulunan varlıklarınız sizin değildir. Yani, kripto varlıkları bankaya koyar gibi kullanacaksak kullanmamızın da pek bir anlamı bulunmuyor.

Çünkü kullanıcılar, varlıkları ve özel anahtarları üzerinde tam kontrol sahibi olmalı ve varlıklarının kontrolünü üçüncü kişilere bırakmamalı. Tüm bu güvenlik ve kontrolü sağlamanın belirli yolları vardır ve bunların başında donanım cüzdanı kullanmak geliyor." açıklamasında bulunuyor.