Kripto paralarda kritik viraj! Coinbase yüksek mahkemeye çıkıyor

İlk defa bir kripto para davasının görüleceği ABD yüksek mahkemesinde, Coinbase ve iki ayrı toplu dava tartışılacak.

Kripto paraların benimsenmesinde kripto para borsaları da önemli bir yer tutuyor. Yatırımcıların kripto para birimi ticareti yapmasına olanak sağlayan bu platformların güvenirlikleri ise son dönemde sorgulanıyor. Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Coinbase'in davası ise ABD yüksek mahkemesine taşınmış durumda.

Coinbase ABD yüksek mahkemesine çıkıyor

İlk defa bir kripto davasının görüleceği ABD yüksek mahkemesinde, Coinbase ve iki ayrı toplu dava tartışılacak. Gerçekleştirilecek olan davada Coinbase'in müşterilerini tahkime zorlayıp zorlayamayacağı ve dava sırasında diğer yasal işlemlerinin askıya alıp alamayacağı tartışılacak.

Mahkeme sisteminin dışında gerçekleşen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkan tahkim, genellikle şirketler tarafından tercih ediliyor. Şirket çalışanları ve müşteri sözleşmelerinde zorunlu bir madde olarak devreye giren tahkimde genellike şirketler korunur ve davaların toplu olarak açılmasının önüne geçilir.

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Coinbase de birçok şirket gibi kullanıcı sözleşmesine tahkim şartı koyuyor. Bu durumdan rahatsız olan müşteriler ise konuyu yargıya taşıdı. Yapılan incelemeler sonucunda ABD'deki alt mahkemeler Coinbase'in tahkim şartının "mantıksız" olduğuna karar verdi. Ancak Kripto para borsası bu duruma karşı çıkarak konuyu ABD yüksek mahkemesine taşımış durumda.

Coinbase'in tahkime taşımak istediği toplu davalardan ilki, bir kripto para dolandırıcısına kaybettiği paranın Coinbase tarafından tazmin edilmesi gerektiğini savunan davacı Abraham Bielski'nin şikayetine odaklanıyor. Bielski, kendisini PayPal temsilcisini olarak tanıtan birine 31 bin dolar kaybettiğini iddia ediyor.

Diğer bir dava ise Coinbase tarafından yapılan çekilişin yanıltıcı olduğuna dair suçlamaları içeriyor. Davacılar, herhangi bir ön koşul olmamasına rağmen Coinbase tarafından yapılan duyuru ile milyon dolarlık çekilişe katılabilmek için 100 dolarlık Dogecoin alım-satım işlemi yapmaları gerektiğine inandırıldıklarını iddia ediyor.

Coinbase son dönemde artan müşteri davaları ile uğraşıyor. Bu süreçte ABD yüksek mahkemesi tarafından alınacak karar ise oldukça kritik. Yargıtay, eğer Coinbase, bahsi geçen davaların tahkime taşınarak muhtemelen kripto para borsası yararına sonuçlanmasının da yolunu açacak.

ABD yüksek mahkemesinden çıkacak sonuç kripto para borsaları ve müşterileri açısından kritik bir önem taşıyor. Kararın sonucunu bizler de merakla bekliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.