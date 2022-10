Kripto paralarda büyük vurgun! 3 milyar dolar çalındı

Kripto para dünyasında durgunluk hakim olsa da, dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları oldukça aktif. Bir blockchain analiz firması tarafından yapılan son araştırmaya göre, 2022'nin ilk on ayında 3 milyar dolarlık vurgun yapıldı. Ayrıca Ekim, en büyük aktivitelerin gerçekleştiği ay oldu.

Sadece 2022'de 3 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı

Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in son raporu, kripto para dolandırıcılığının boyutunu gözler önüne serdi. Bilgisayar korsanları, sadece bu yıl içinde 3 milyar dolar değerinden daha fazla kripto para çaldı. Bu rakamın 2021 yılında 2.1 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek, hacker faaliyetleri rekor düzeye geldi.

1/ After four hacks yesterday, October is now the biggest month in the biggest year ever for hacking activity, with more than half the month still to go. So far this month, $718 million has been stolen from #DeFi protocols across 11 different hacks. pic.twitter.com/emz36f6gpK — Chainalysis (@chainalysis) October 12, 2022

3 milyar dolarlık vurgunun en büyük bölümü ise Ekim ayında gerçekleşti. 15 günlük süreçte 11 ayrı kripto para dolandırıcılığı yapıldı ve 718 milyon dolar çalındı. Şirket, "Ekim ayı şu anda hack etkinliği için şimdiye kadarki en büyük yılın en büyük ayı ve ayın yarısından fazlasının bitmesine daha çok var" dedi.

Araştırma şirketi ayrıca hackerların dolandırıcılık şeklinin değiştiğini de belirtti. Daha önce borsalara saldıran korsanlar, artık dijital varlıkların farklı blok zincirlerine transfer edilmesini sağlayan "zincirler arası köprüleri" hedeflemeye başladı.

Chainalysis'e göre çapraz zincir köprüler, yaklaşık 600 milyon doların çalınmasıyla bilgisayar korsanları için önemli bir hedef olmaya devam ediyor. Bu ayın yüzde 82'sini ve tüm yılın ise yüzde 64'ünü oluşturuyordu. Hackerların Binance'ten 570 milyon dolarlık kripto para çalması da dikkat çekti.

Chainalysis şimdiye kadar 125 adet kripto para dolandırıcılığı olduğunu söyledi. Ancak bu ayın ilerleyen dönemlerinde daha fazlasının gerçekleşmesi bekleniyor. Kripto paraların yasal düzenlemeye tabi olmaması, hackerların gözdesi haline gelmesine kapı aralıyor.

