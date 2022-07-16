Kripto para madenciliği için yeni bir yasak mı geliyor?

ABD'de Demokrat Parti Milletvekilleri kripto para madenciliği yasağı için ilk adımı attı. Buna göre vekiller kripto para madenciliği yapan şirketleri mercek altına aldı. Vekiller bu şirketlerin harcadığı yüksek miktarda elektrik için Federal kurumlara çağrı yaptı.

Kripto para madenciliği için ABD yasak mı getirecek?

Demokrat Parti'nin bu önerisi öneri Çevre Koruma Ajansı ve Enerji Departmanı'na gönderilen bir mektuptan ibaret. Mektuba göre ABD'de yer alan yedi büyük kripto madenciliği şirketi 1 Gigawatt gibi yüksek seviyede elektrik kullanma kapasitesine sahip.

Bu Houston gibi orta ölçekli bir ABD şehrinin konut elektriğini karşılayabilecek ölçüde. Bu anlamda Demokrat Parti vekilleri kripto para madenciliği için yasak getirmenin peşinde. Ancak bu yasağın hayata geçmesi beklenmiyor.

Kripto şirketi battı, binlerce yatırımcı ortada kaldı!

ABD'de kripto madenciliği yasal olsa da son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Hem kripto piyasasında yaşanan büyük düşüş hem de artan enerji maliyetleri yeni bir tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

Kripto para medenciliği şu an için Çin dışında enerji krizi yaşayan İran ve Kosova gibi ülkelerde yasak. ABD'nin ise şu an için böyle bir yasak getirmesi beklenmiyor. Ancak Demokrat Parti'nin baskısıyla kripto madenciliğinin çok daha kapsamlı bir kontrolle karşı karşıya kalma ihtimali de yüksek.

Kripto piyasası son aylarda büyük düşüşlerle ve hafif yükselişlerle karşımıza çıktı. Özellikle Bitcoin fiyatında yaşanan büyük dalgalanma, bir çok yatırımcının da piyasadan çıkmasına neden oldu. Şu an için yeniden 20 bin doları geçen Bitcoin ise piyasayı yeniden hareketlendirmeye başladı.

Ancak kripto para madenciliğine ABD'den bir yasak gelme ihtimali de piyasanın geleceği açısından önemli. Özellikle Bitcoin ve Ethereum madenciliği için büyük bir enerji harcamanız gerekiyor. Bu yüksek enerji ihtiyacı ise kripto paralar için en büyük açmazlardan biri.

Shiftdelete / Teknoloji