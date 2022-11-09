Kripto para borsasının yöneticisinden FTX açıklaması!

Son dönemde kripto para dünyasının ana gündeminde Binance – FTX savaşı yer alıyor. Binance CEO'sunun FTX CEO'sunu hedef gösteren paylaşımlar yapması ve ellerindeki FTX'leri satacaklarını açıklaması sonrasında ortaya çıkan gerilim diğer kripto para birimlerini de etkiledi.

Bu konuda hakkında kripto para yatırımcıları ve uzmanlar tarafından onlarca farklı yorum yapılırken, kripto para borsalarından Bitget'in Global Yönetici Direktörü Gracy Chen bu yorumlara bir yenisini ekledi.

CZ tam bir zafer kazanmış gibi görünüyor olsa da, Binance'in FTX'i almayı başarmasının pek olası görünmediğini ve endüstrinin uzun vadeli çıkarlarına zarar vermenin bedelini ödeyeceğini dile getiren Gracy Chen konu hakkında yorumuna şu şekilde devam etti;

Gracy Chen, Binance – FTX ve piyasalar hakkında konuştu!

"Ortak açıklama bize bir gerçeği söylüyor: FTX'in ciddi likidite sorunları ve hatta iflası var, o kadar ciddi ki artık onu kurtarmak isteyen insanları bulamıyor ve sadece bu savaşı başlatan rakibine dönebiliyor.

BN neden onu almak için para harcasın ki?

FTX'in ABD lisansı yok (bu nedenle ABD uyumluluğu elde etmek için FTX almak mantıklı değil) Kullanıcılarını mı yoksa teknoloji sistemini mi elde ediyor? (hah. FTX öldü ve kullanıcıları doğal olarak BN'ler.) FTX'in twitter gibi yeri doldurulamaz bir değeri yok.

SBF ve CZ, bu bağlayıcı olmayan anlaşmanın dönemi boyunca kendi düşüncelerine sahip olabilir. Sam bir nefes alır ve Wall St'den yardım almaya devam eder. Tuhaf bir durum. Ancak Sam bunu yaparsa, CZ yine de FTX'i yok edebilecektir. CZ ayrıca anlaşmayı iptal edebilir.

Güven ve şeffaflık, sektördeki sürdürülebilir kalkınmanın iki önemli ayağıdır. Biz ise bu zorlu dönemde güven oluşturmak için şimdiden 200 milyon ABD doları koruma fonu başlattık.

Ve yakında şeffaflığı göstermek için merkle-tree rezerv kanıtlarımızı paylaşmaya hazır olacağız. CEX için kapsamlı denetimler gereklidir.

Kötü niyetli rekabet yerine daha iyi bir gelecek yaratmak için neden güçlerimizi birleştirmiyorsunuz?"