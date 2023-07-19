Kripto Para Borsası BingX, Tether Euro ve Tether Gold'u Listeliyor

Kripto para borsası BingX, Tether Euro ve Tether Gold'u listelemek için Tether ile iş birliği yapıyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar stablecoin tekliflerine daha geniş erişim sağlayabilecek.

Kripto para borsası BingX, Tether Euro (EUR?) ve Tether Gold (XAU?) listelerini duyurdu. Bu entegrasyonla kullanıcıların stablecoin (stabil kripto para) tekliflerine gelişmiş erişim sağlayarak kripto dünyasındaki seçeneklerini daha da genişletmesi hedefleniyor.

Yaygın olarak kullanılan stablecoin'in arkasındaki şirket olan Tether Operations Limited (Tether), platformda Tether Euro (EUR?) ve Tether Gold'u (XAU?) listelemek için BingX ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği konusunda şu açıklamada bulunan Tether CTO'su Paolo Ardoino, "BingX'in dünyanın her yerindeki kullanıcılara Euro ve fiziksel altınla desteklenen dijital varlıklara erişim sunmayı seçmesinden çok memnunuz. Bu ortaklık, küresel olarak topluluklar için finansal özgürlüğün ve ekonomik katılımın kilidini açma vizyonumuzu vurguluyor" dedi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tether, kendisini küresel finansal manzarada devrim yaratmaya adamış, stablecoin teknolojisinde bir öncüdür. Erişilebilir, güvenli ve verimli finansal altyapı sağlama misyonuyla Tether, daha fazla finansal kapsayıcılık sağlar ve ekonomik büyümeyi destekler. Son teknoloji blokzincir ve eşler arası teknolojiden yararlanan Tether, Geleneksel Finansal Sistemler ile Merkeziyetsiz Finans (DeFi) potansiyeli arasındaki boşluğu dolduruyor.

"Müşteriler, fiziksel altının sahipliğini temsil eden bir dijital varlık olan XAU? ile işlem yapma fırsatına sahip oluyor. Her bir XAU?, London Good Delivery altın külçesinde 1 troy fine ons altına eşdeğer. Ayrıca kullanıcılar, Euro'ya 1'e 1 sabitlenmiş bir stablecoin olan EUR? ile etkileşim kurabilir."

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "BingX olarak kendimizi kullanıcılarımıza çok çeşitli dijital varlıklar ve yenilikçi özellikler sunmaya adadık. Tether Euro (EUR?) ve Tether Gold'un (XAU?) BingX'te listelenmesi, borsanın tekliflerini genişletme ve kullanıcılara çok çeşitli kripto varlıkları sağlama taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Kullanıcılar artık stablecoin seçeneklerine gelişmiş erişimin keyfini çıkarabilir ve kripto pazarında daha fazla esneklik ve rahatlıkla gezinebilir. Tether ile ortak olmaktan ve bu stablecoin seçeneklerini küresel kullanıcı tabanımıza getirmekten heyecan duyuyoruz" dedi.