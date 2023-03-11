Kripto dolandırıcıları iş başında: Trabzonspor hacklendi!

Sosyal medya üzerinde özellikle Youtube'u ve yüksek abone sayısına sahip olan kişileri hedef alan bazı gruplar ele geçirdikleri hesapları sahte Elon Musk ve Tesla'nın orijinal kanallarıymış gibi göstererek Ethereum dolandırıcılığı yapıyor. Bunu da CEO'nun eski videolarını saatlerce tekrar eden bir yayına sokarak gerçekleştiriyorlar. Bu kişilerin son hedefi Trabzonspor YouTube kanalı oldu.

Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi!

Sahte Elon Musk yayınları açan bu gruplar Ethereum ve Bitcoin dolandırıcılığı yapmak için usdtesla.io isimli bir site veya QR kod kullanıyorlar. İnsanları buraya çekebilmek için de Musk'ın yüz milyonlarca dolarlık kripto para dağıttığı söyleniyor.

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi canlı yayında esnasında inandırıcı olabilmek için ilgili sitenin adresi ya Musk'ın görüntüsünün altına yerleştiriliyor ya da yorumlar kısmında paylaşılıyor. Ayrıca sanki CEO tarafından yapılan bir paylaşım gibi sonradan oluşturulan bir tweet şablonu da üst tarafa sabitleniyor.

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Tamamen organize bir şekilde çalışan bu dolandırıcı grup siz ne kadar Bitcoin ve Ethereum gönderirseniz 2 katını alacağınızı söylüyor. Örneğin 0.1+ ETH gönderene 0.2+ ETH gönderileceği veya 50+ BTC gönderene 100+ BTC gönderileceği söyleniyor.

Bugün Trabzonspor YouTube hesabı da hacklendi. Ardından yukarıda bahsettiğimize benzer bir durum yaşandı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Musk'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı programlar sanki şu anda canlı yayındaymış gibi paylaşılıyor.

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