Kripto Borsası BingX, Çoklu Para Yatırma Adresleri Özelliğini Duyurdu

Kripto borsası BingX, kullanıcıların birden fazla para yatırma adresi almasını ve daha esnek bir şekilde para yatırma işlemlerini yönetmelerini sağlayan Çoklu Para Yatırma Adresleri özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, desteklenen blok zincirleri için 100'e kadar para yatırma adresi ekleyebilecek ve işlemleri kolaylıkla izleyebilecekler.

Kripto borsası BingX kullanıcılarının tek bir ağ için birkaç para yatırma adresi almalarını ve para yatırma işlemlerini yönetirken daha fazla esneklik kazanmalarını sağlayan Çoklu Para Yatırma Adresleri adlı yeni özelliğini duyurdu.

BingX, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini de artırmayı hedeflediği yeni özellik ile her BingX kullanıcısının hesaplarında desteklenen blok zincirleri için 100'e kadar para yatırma adresi eklemesine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcılar yeni eklenen para yatırma adreslerine kişiselleştirilmiş notlar ekleyerek işlemlerin ayırt edilmesini ve izlenmesini kolaylaştırabiliyor. Böylelikle, para yatırma işlemi sırasında, bir açılır menüden rahatça adres seçebiliyor veya adres defterlerinden seçim yaparak para yatırma deneyimi rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

"KULLANICILAR DİJİTAL VARLIKLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLECEK"

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "Bu güncelleme, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılama ve kripto para birimleriyle etkileşimlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. BingX, küresel kullanıcı tabanına sorunsuz ve güvenli bir ticaret ortamı sağlamak için tekliflerini sürekli olarak genişleterek kripto para birimi endüstrisindeki yeniliklerin ön saflarında yer almaya devam ediyor. BingX, Çoklu Para Yatırma Adresleri ve Adres Defteri özelliğini sunarak, kullanıcıları dijital varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları araçlarla güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" şeklinde konuştu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere de yer verildi:

"BingX token sorgularını açarak seçilen blokzincir ile ilişkili tüm adresleri görüntüler ve kullanıcıların varlıklarına kapsamlı bir görünürlük sunar. Erişilebilirliği daha da artırmak için kullanıcılar adres defterlerini zahmetsizce dışa aktarabilir ve yerel bir belge oluşturabilir. BingX şu anda Linea ve zkSync Era(V2) olmak üzere iki blokzincir projesini desteklemektedir. Uzun vadede, StarkNet ve LayerZero gibi ek blokzincir ağlarını da yakında desteklenecektir.

"Çoklu Para Yatırma Adresleri ve Adres Defterinin kullanıma sunulması, BingX'in kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama ve kripto para birimleriyle etkileşimlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu özellik, BingX'in kripto işlemlerini daha kullanıcı dostu hale getirmeye yönelik devam eden çabalarında bir başka ileri adımdır."