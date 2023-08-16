Kripto borsası BingX, CertiK ile ortaklığını genişletti

Kripto borsası BingX, blokzincir güvenlik firması CertiK ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Yenilenen ortaklık kapsamında kullancılara daha güvenli bir alım satım ortamı sağlanması amaçlanıyor.

Kripto borsası BingX, blokzincir güvenlik firması CertiK ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Yenilenen ortaklık kapsamında kullancılara daha güvenli bir alım satım ortamı sağlanması amaçlanıyor.

Yenilenen sözleşme ile CertiK'in, BingX'e Güvenlik Puanı API'si sağlamaya devam edeceği ve platformun CertiK tarafından üretilen güvenlik puanlarına erişmesini sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, bu verilerin BingX web sitesinde gösterileceği, kullanıcılara çeşitli blokzincirlerin ve Web3 projelerinin güvenliğine ilişkin bilgilerin sunulacağı da kaydedildi.

"PLATFORMUMUZUN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ"

"CertiK ile ortaklığımızı genişletmekten ve platformumuzun güvenliğini daha da güçlendirmekten heyecan duyuyoruz" diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, sözlerine şöyle devam etti:

"Kullanıcılarımıza CertiK'in kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine erişim sağlayarak, güvenli ve güvenilir bir ticaret deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Kullanıcılarımıza en üst düzeyde güvenlik ve şeffaflık sağlamak için CertiK ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

"KULLANICILARA DAHA FAZLA DOĞRULAMA İÇİN BAĞLANTI SAĞLAYACAK"

Şirketten gelen yazılı açıklamada yenilenen sözleşme ile ortaya çıkan avantajlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Buna karşılık BingX, Güvenlik Puanı API'sini ürünlerine entegre ederek kullanıcıların listelenen projelerin güvenlik puanlarına kolayca erişebilmelerini ve görüntüleyebilmelerini sağlayacak. BingX ayrıca CertiK'in markasını belirgin bir şekilde gösterecek ve kullanıcılara CertiK'in güvenlik değerlendirmelerinin güvenilir sağlayıcısı olduğunu açıkça gösterecek. Platformda ayrıca denetlenen projelerin yanında CertiK'in simgesi yer alacak ve kullanıcılara daha fazla doğrulama için Denetim Bağlantısına doğrudan bir bağlantı sağlayacak.

Hem BingX hem de CertiK çeşitli pazarlama faaliyetlerinde iş birliği yapacak. Bu ortak çaba, BingX'in güvenli ve güvenilir bir ticaret ekosistemi sürdürme taahhüdünü pekiştirerek, CertiK'in Güvenlik Puanı API'sinin ve Denetim Bağlantısının BingX platformuna entegrasyonu konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır."