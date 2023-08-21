Kredi ve taksit seçenekleri ile en yeni iPhone'lara sahip ol! Hepsiburada ile avantajlardan faydalan!

Hepsiburada'nın sunduğu kredi ve taksit seçenekleri ile yeni bir iPhone modeline sahip olmak çok kolay. İşte ayrıntılar...

Yediden yetmişe herkesin ihtiyaçları arasında bulunan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İşte bu noktada, performansı, estetik tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan iPhone serisi, akıllı telefon tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Kredi ve taksit seçenekleri ile en yeni iPhone modellerine sahip ol!

Hem iş dünyasında sağladığı kolaylıklarla hem de günlük hayatın her anında sunduğu pratik çözümlerle, iPhone kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Siz de teknolojinin zirvesinde bir akıllı telefonla tanışmak ve taksit seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan sahip olmak istiyorsanız, Hepsiburada'nın avantajlarından yararlanmak size büyük bir fırsat sunuyor.

Hem kolay ödeme seçenekleriyle hem de geniş ürün yelpazesiyle Hepsiburada, iPhone serisine sahip olmak isteyenleri bekliyor. Tek bir tıkla istediğiniz modeli seçebilir, ödeme kolaylığı ve güvenilir alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Unutmayın, geleceği cebinizde taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Hepsiburada Kredi Seçenekleri ile iPhone Almak Çok Kolay

Hepsiburada'nın sunduğu kredi ve taksit seçenekleri ile iPhone serisine sahip olmak, müşterilere pek çok avantaj sağlar. iPhone serisini taksitle alma avantajlarından bazıları şunlardır:

Ödeme Kolaylığı

Taksit seçenekleri, yüksek fiyatlı ürünlerin ödemesini kolaylaştırır. Bir iPhone gibi pahalı bir cihazı peşin almak zor olabilirken, taksitler halinde ödeme yaparak bütçenizi daha iyi yönetebilirsiniz.

Hepsipay ile Taksit İmkanı

Hepsiburada, kendi ödeme sistemi olan Hepsipay ile müşterilerine taksit seçenekleri sunar. Bu sayede kredi kartına ekstra taksit imkanları elde edebilirsiniz.

Farklı Taksit Seçenekleri

Hepsiburada, genellikle çeşitli bankaların kredi kartlarına taksit imkanları sunar. Bu, müşterilere bütçelerine en uygun taksit seçeneğini seçme esnekliği sağlar.

Anında Onay

Hepsiburada'nın kendi ödeme sistemi Hepsipay ile yapılan alışverişlerde, kredi kartı bilgilerinizin onaylanması daha hızlı gerçekleşebilir. Bu sayede işlem süresi kısalır ve iPhone'u daha çabuk elinize geçirebilirsiniz.

Dönemsel Kampanyalar ve İndirimler

Hepsiburada, dönemsel olarak çeşitli kampanyalar ve indirimler düzenler. Bu sayede iPhone gibi ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı elde edebilirsiniz.

Kredi ve Taksit Seçenekleri ile Alışveriş Avantajları

Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile alışveriş yapılması, şiddetle tavsiye edilen bir durumdur. Bu harika fırsat size birçok avantaj sunuyor ve alışveriş deneyiminizi muhteşem hale getiriyor. Neden Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile alışveriş yapmalısınız? gelin cevabına bakalım!

Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile ödemelerinizi daha rahat ve uygun taksitlerle yapabilirsiniz. Böylece, bütçenizi aşmadan istediğiniz ürünlere sahip olabilirsiniz.

Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylanırsa, alışveriş kredinizi anında kullanabilirsiniz. Beklemek zorunda kalmadan istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

Hepsiburada, binlerce ürün çeşidi sunar. Elektronikten moda ürünlerine, ev eşyalarından kozmetiğe kadar her türlü ihtiyacınızı karşılayacak ürünler bulabilirsiniz.

Hepsiburada, sık sık özel kampanyalar ve indirimler düzenler. Alışveriş kredisi kullanarak bu fırsatlardan daha fazla yararlanabilir ve harika ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Hepsiburada'nın kullanıcı dostu ve güvenli alışveriş platformu sayesinde alışveriş yapmak çok kolay. Sadece birkaç tıklama ile istediğiniz ürüne sahip olabilirsiniz.

Hepsiburada, uzun yıllardır sektörde güvenilir ve tanınmış bir markadır. Güvenli alışveriş deneyimi için tercih edilecek en iyi adreslerden biridir.

Hepsiburada Alışveriş Kredisi kullanarak, bazı kampanyalarda ekstra puanlar ve ödüller kazanma şansınız vardır. Bu sayede gelecekteki alışverişlerinizde daha avantajlı olabilirsiniz.

Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile alışveriş yapmak size özgürlük ve keyif katacak, aynı zamanda bütçenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Harika ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın! Unutmayın, Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile alışveriş yapmak, size keyifli bir alışveriş deneyimi sunacaktır.

Hepsiburada Kredi ve Taksit Seçenekleri Neler?

Hepsiburada'da sunulan kredi ve taksit seçenekleri aşağıdaki gibi sıralanır.

Genel Taksit Kampanyası:

100 TL altındaki alışverişlerde taksitlendirme yapılmaz.

100 TL – 1.500 TL arası alışverişlerde, en fazla 6 taksit uygulanmaz.

1.500 TL – 10.000 TL arası alışverişlerde, ilk 3 taksit peşin fiyatına olup, sonraki taksitlerde vade farkı uygulanmaz.

10.000 TL ve üzeri alışverişlerde, ilk 6 taksit peşin fiyatına olup, sonraki taksitlerde vade farkı uygulanmaz.

Bu taksit kampanyasına Yapı Kredi Worldcard ve Vakıfbank Worldcard sahipleri dahildir. Anadolubank ve Albaraka Worldcard sahipleri ile en fazla 3 taksit yapılabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından taksit kısıtı kapsamında olmayan ürünler için vade farksız taksit seçenekleri geçerlidir. World PAY'de vade farklı taksit seçenekleri kapalıdır ve dijital banka ödemeleri seçeneklerinde kartın sunulan taksit seçenekleri görülebilir. Hepsiburada, taksit ve vade farkı uygulamalarında tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bonus Kart ile Taksit Kampanyası:

100 TL altındaki alışverişlerde taksitlendirme yapılmaz.

100 TL – 1.500 TL arası alışverişlerde, en fazla 6 taksit uygulanmaz.

1.500 TL ve üzeri alışverişlerde, ilk 3 taksit peşin fiyatına olup, sonraki taksitlerde vade farkı uygulanmaz.

Flexi ve Bonus Genç kredi kartları ile yapılan alışverişlerde en fazla 3 taksit uygulanabilir.

American Express kartlar kampanyaya dahil değildir. Diğer koşullar ise genel taksit kampanyası ile aynıdır.

Axess Kart ile Taksit Kampanyası:

100 TL altındaki alışverişlerde taksitlendirme yapılmaz.

100 TL – 1.500 TL arası alışverişlerde, en fazla 6 taksit uygulanmaz.

1.500 TL ve üzeri alışverişlerde, ilk 3 taksit peşin fiyatına olup, sonraki taksitlerde vade farkı uygulanmaz.

Bank'O Card Axess ile yapılan alışverişlerde en fazla 4 taksit uygulanabilir.

Axess, Wing, Free, Bank'O Card Axess ve Akbank sanal kartları taksitlendirme kampanyası kapsamında kullanılabilir.

Diğer koşullar da genel taksit kampanyası ile aynıdır.

Hepsiburada, taksit ve vade farkı uygulamalarında tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Paraf Halkbank Taksit Kampanyası:

Paraf Halkbank taksit kampanyası ile şu avantajlardan yararlanabilirsiniz;

100 TL altındaki alışverişlerde taksitlendirme yapılmaz.

100 TL ile 1.500 TL arasındaki alışverişlerde en fazla 6 taksit seçeneği bulunmaktadır ve bu taksitlerde vade farkı uygulanır.

1.500 TL ile 10.000 TL arasındaki alışverişlerde, 3 taksit seçeneği peşin fiyatına uygulanmaktadır. 3 taksiti aşan taksitlerde vade farkı uygulanır.

10.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunulmaktadır. Ancak 6 taksiti aşan taksitlerde yine vade farkı uygulanır.

Vade farksız taksitler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından taksit kısıtı kapsamında olmayan ürünler için geçerlidir.