Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!

Mobil dünyanın gelişimiyle tüm önemli veriler akıllı telefonlara taşınmaya başladı. Bu da söz konusu cihazların her zamankinden daha fazla korunması gerektiği anlamına geliyor. Özellikle son dönemde normal bir mobil uygulama gibi görünen, ancak bünyesinde Joker gibi gizliden gizliye virüs barındıran birçok kötü amaçlı yazılımla karşılaştık.

Bu virüsleri bünyesinde barındıran uygulamalar Google Play Store gibi mağazalardan kaldırılsa da kılık değiştirerek kullanıcıları tehdit etmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Android işletim sisteminin en büyük düşmanlarından Joker trojanı da yeniden ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları vakit kaybetmeden söz konusu uygulamaları cihazlarından kaldırılması konusunda uyarıyor.

Dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit edildi

Pradeo Security, yeni raporunda toplamda 100 binden fazla indirilen dört Android uygulamasında Joker trojanı tespit ettiğini duyurdu. Söz konusu virüs, yukarıda da belirttiğimiz üzere normal gibi görünen bir uygulamanın içerisine gizlenerek cihazlara sızıyor.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan trojanın bir sonraki hedefi ise kullanıcıları haberleri olmadan premium hizmetlere abone yapmak. Böylelikle banka hesaplarını yavaş yavaş boşaltıyor. Bunun yanı sıra e-posta adreslerini / şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri de çalabilme potansiyeline sahip.

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Joker trojanına sahip dört Android uygulaması Google Play Store'dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor. Bu nedenle Pradeo, kullanıcıların yazılımları cihazlarından silmelerini, banka hesap şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında herhangi bir şüpheli hareketin olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyor.

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